Arma usada para matar ex-ator mirim João Rebello é identificada

Crime que matou João Rebello tem novidade - Foto: Reprodução | Redes sociais

Oito meses após o crime, a arma usada para matar o ex-ator mirim João Rebello foi identificada pela Polícia Civil (PC). Segundo o delegado Bruno Barreto, responsável pela investigação, a pistola semiautomática, da marca Glock e com calibre .380, foi encontrada em dezembro do ano passado, com um dos suspeitos do crime.

A arma passou por um exame pericial e teve o resultado divulgado nesta terça-feira, 17. Conforme informou o delegado, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez uma microcomparação balística, o que confirmou que os projéteis extraídos do corpo da vítima e projéteis coletados no local do crime foram disparados e percorreram o interior do cano da arma.

Após a confirmação, a evidência foi anexada às outras provas já colhidas durante a investigação e encaminhada para o Ministério Público do estado (MP-BA), que também acompanha o caso.

Relembre o crime

João Rebello morreu no dia 24 de outubro de 2024 em Trancoso, onde morava e trabalhava como como DJ. O ex-ator mirim estava dentro do próprio carro, na localidade, quando foi surpreendido a tiros.

Durante as investigações, a polícia constatou que que João Rebello não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade. Ele foi morto após ser confundido com outra pessoa, um homem que tinha o mesmo carro, características físicas parecidas com a do ex-ator mirim e já havia recebido ameaças de traficantes locais.

Suspeitos

Além de Anderson Nascimento Sena, que estava com a arma do crime, outros três homens são apontados como suspeitos do assassinato de João Rebello.



Anderson Nascimento Sena, o "Danda" - tinha 30 anos e morreu com um comparsa durante uma troca de tiros com policiais militares em Arraial d'Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul baiano.

- tinha 30 anos e morreu com um comparsa durante uma troca de tiros com policiais militares em Arraial d'Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul baiano. Marcos Santos Brito, o "Kuririn" - O jovem, de 27 anos, morreu na mesma troca de tiros que Anderson.

O jovem, de 27 anos, morreu na mesma troca de tiros que Anderson. Wallace Santos Oliveira, conhecido como "WL" - se entregou à polícia em novembro do ano passado, um mês após o crime.

se entregou à polícia em novembro do ano passado, um mês após o crime. Felipe Souza Bruno - Com 22 anos, Felipe foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo, em janeiro de 2025, após uma denúncia anônima.

Trajetória

João Rebello atuou em cinco novelas da TV Globo: "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992), "Vamp" (1991) e "Zazá" (1997).

Em "Vamp", o ex-ator interpretava Sig, um garoto com perfil intelectual e tiradas psicológicas sobre temas diversos. O personagem era um dos filhos de Carmen Maura, interpretada por Joana Fomm.