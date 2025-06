Suspeito de ordenar morte de porteiro após descobrir traição é preso

Horas antes do homicídio a mulher e o porteiro teriam se encontrado dentro da unidade de ensino - Foto: Redes socais

Um homem suspeito de mandar matar o porteiro Alef Moura, de 29 anos, a tiros, foi preso, nesta terça-feira, 17. Segundo a polícia, ele teria encomendado o crime após descobrir que era traído pela companheira, que mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima.

O crime aconteceu no dia 17 de abril, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O porteiro estava em frente ao Colégio Estadual Constantino Catarino de Souza, na rua Porto Seguro, no bairro Santa Cruz, quando foi atingido pelos tiros.

Segundo o delegado Joaquim Rodrigues, responsável pelas investigações, o suspeito descobriu a traição da companheira. Ela e Alef trabalhavam na mesma escola e seriam acostumados a ter encontros sexuais no local.

Ainda conforme o delegado, horas antes do homicídio a mulher e o porteiro teriam se encontrado dentro da unidade de ensino, segundo detalhado em entrevista ao G1.

Imagens registraram o crime

Imagens registraram o momento em que um homem chegou à escola e chamou o porteiro. Quando Alef Moura se aproximou, os dois conversaram por alguns segundos e a vítima foi ferida com um tiro na região do tórax. O suspeito fugiu a pé. Até o momento, o autor dos disparos ainda não foi localizado.