Feira de negócios, Superbahia 2025 deve movimentar R$ 650 milhões

Superbahia 2025 reunirá 200 empresas nacionais e internacionais - Foto: Manuela Cavadas | Divulgação

Acontece entre os dias 6 e 8 de agosto, no Centro de Convenções de Salvador, a 14ª edição da Superbahia, Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores, maior evento de varejo de alimentos do Norte e Nordeste.

Com o tema “Varejo Inteligente: Conectando Tecnologia e Consumo”, a expectativa é de que o evento movimente R$ 650 milhões em negócios, um crescimento de mais de 20% em relação à edição anterior.

Organizada pela Associação Baiana de Supermercados (Abase), a Superbahia 2025 reunirá 200 empresas nacionais e internacionais, superando os 180 expositores da edição anterior. A feira tem como foco destacar tecnologias como inteligência artificial, big data e Internet das Coisas (IoT), que estão revolucionando tanto a operação de lojas físicas e virtuais quanto a experiência de compra dos consumidores.

“O principal objetivo da feira e congresso é fortalecer o ambiente de negócios no setor, promovendo conexões entre indústrias, fornecedores, supermercadistas, distribuidores, prestadores de serviço e empresas do varejo de autosserviço de todo o Norte e Nordeste”, afirma Amanda Vasconcelos, presidente da Abase.

Segundo Amanda, a liderança baiana no setor é um dos principais pilares do sucesso da feira. “Hoje, a nossa feira é a maior da região porque o varejo da Bahia tem puxado esse crescimento, ao lado das principais redes regionais e centrais de negócios. Isso atrai cada vez mais empresas e indústrias que querem estar próximas dessas redes varejistas e fortalecer suas operações na região”, completa.

Programação e capacitação

Este ano haverá mais de 20 palestras com os principais temas ligados ao setor e os melhores palestrantes do Brasil. A programação inclui, também, o Fórum com a SA+, no dia 7 de agosto, voltado para as principais redes supermercadistas do Norte e Nordeste e o Workshop de Qualidade, Prevenção de Perdas e Vendas para o Setor Horti, no dia 8, com foco especial nos empresários do interior do estado, gestores e funcionários das redes associadas à Abase.

Estrutura, expositores e público

A expectativa é receber mais de 25 mil visitantes durante os três dias de evento, que ocupará dois pavilhões do Centro de Convenções, totalizando 10 mil m² de área de exposição, com estandes de grandes marcas regionais, nacionais e internacionais.

Entre os expositores confirmados estão empresas como AmBev, BRF, Seara, Danone, Itambé, Lactalis, Alvoar lácteos, Saudali, ISM, Aurora, Coca-Cola, Verde Campo, Maratá, M. Dias Branco, Grupo Petrópolis, Água da Serra, São Braz, Nestlé, CCGL, Doce Mineiro, Softys, Isobras, Concessionária Bravo Caminhões e Ônibus, entre outras grandes empresas. Além de empresas do ramo tecnológico como VR Software, G10 Sistemas, Socin, RP Info, Matrix, Infoprice, Uze Cartões, CISS Consultoria, Arius Sistemas, Proffer, Instabuy, Regispel e Construtora André Guimaraes

O evento conta com apoio e o patrocínio do Governo Federal e do Banco do Nordeste, Sicoob, Setur e Governo do Estado, além de mais 20 grandes empresas nacionais e multinacionais, reforçando a importância da Superbahia como a principal vitrine para o que há de mais relevante no setor alimentício do Norte e Nordeste, posicionando-se como uma das principais feiras do setor no País.

O público-alvo poderá, ainda, participar de palestras com especialistas sobre gestão, inovação, tecnologia e qualificação profissional temas centrais para o fortalecimento e a modernização do varejo regional.