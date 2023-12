Abase faz 50 anos impulsionando setor supermercadista na Bahia | A TARDE

Em evento comemorativo nesta quinta-feira, 7, no Solar Cunha Guedes Cerimonial, em Salvador, a Associação Baiana de Supermercados (Abase) completa 50 anos.



Alguns dos principais nomes do varejo estarão na celebração de aniversário da Abase, que é comandada pela empresária Amanda Vasconcelos.

Para Amanda, ser a primeira mulher a presidir a associação não é uma conquista pessoal. "É uma clara demonstração de que as mulheres desempenham um papel vital e inovador nesse cenário, trazendo perspectivas diversas e habilidades valiosas para o crescimento sustentável do setor”, disse.

Já para o superintendente da Abase, Mauro Rocha, o fato de a associação completar cinco décadas de atuação é um orgulho para todos e uma maneira de celebrar o presente, mas traçando novos planos rumo ao futuro.

“Estamos comprometidos em inovar, adaptar e enfrentar os desafios que nos reservam os tempos atuais. Vamos fortalecer parcerias, investir em tecnologia e promover a sustentabilidade, assegurando que continuemos a ser líderes no fornecimento de produtos e serviços essenciais para toda a comunidade baiana”, afirma Mauro.

O setor supermercadista é um dos que mais gera empregos, mais gera impostos, representando 7% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, e vem trabalhando para a promoção de produtos locais e regionais, oportunizando o crescimento de pequenas e médias empresas e fortalecendo o cooperativismo agrícola.

Ao estabelecer parcerias com produtores regionais, esses estabelecimentos não apenas enriquecem as prateleiras com produtos únicos, mas também injetam vitalidade nas economias da região.

A rápida evolução tecnológica tem determinado novas maneiras de interação social e definido novos padrões comportamentais, com o uso de software com Inteligência Artificial (IA), por exemplo.

Também está na pauta do setor a sustentabilidade, a exemplo das sacolas sustentáveis feitas de materiais de lixo industrial, que são tendência cada vez mais presente nos pequenos, médios e grandes negócios.

A Abase foi presidida pelos maiores nomes do varejo local, que se tornaram grandes referências para o setor: o fundador Mamede Paes Mendonça (1973 – 1986), Aílton de Melo Messias (1986 – 1996), João Gualberto Vasconcelos (1996-1999 e 2003-2004), Luiz Fernando Mathias (1999 – 2002), José Humberto Souza (2005-2008 e 2021-2022), Teobaldo Luís da Costa (2009 – 2012), João Cláudio Andrade Nunes (2013 – 2016), Joel Feldman Junior (2017 – 2020) e agora, Amanda Vaconcelos.