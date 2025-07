ExpoTech 2025 terá inovações e ampliação para todo o Nordeste

- Foto: Darío G. Neto/ Agência Sebrae de Notícias

A ExpoTech 2025 ocorrerá nos dias 21 e 22 de julho, no SENAI Cimatec, em Salvador. A feira terá este ano o tema 'Indústrias do Nordeste Reunidas: Expandindo Horizontes'. Em sua 7ª edição, 83 expositores de matérias-primas estarão reunidos, o que representa um crescimento de 19% em relação à edição anterior. Os expositores trarão equipamentos e insumos voltados para as indústrias de saneantes, cosméticos e tintas.

Neste ano, o evento também registra 50% de aumento na área total, oferecendo mais espaço para circulação de visitantes e exposição de produtos. Detalhes do evento foram apresentados nesta quarta-feira, 16, durante um almoço, em um restaurante de Salvador.

“Nosso objetivo é aproximar a indústria, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, dos principais fornecedores e das tecnologias mais avançadas do mercado. Nós, primeiro, estamos ampliando significativamente a área de exposição. Estamos também ampliando o público visitante, que são as indústrias de saneantes, cosméticos e tintas. Antes era focado exclusivamente na Bahia e Sergipe, e hoje nós estamos ampliando pra todo o Nordeste", afirmou Juan Rosário Lorenzo, diretor da ExpoTech e presidente do Sindicato de Saneantes da Bahia.

Mais de dois mil participantes são esperados no evento. Dentre eles, empresários, profissionais da indústria, fornecedores e instituições de apoio. Esse movimento se deve a qualidade da feira, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos: “possuí um desenvolvimento, hoje, quase orgânico”.

“Essas indústrias de cosméticos, saneantes e tintas têm um significado especial para mim, porque são indústrias que representam as micro, pequenas e médias empresas, ou seja, têm uma importância enorme para a Bahia. E esses segmentos são naturais, não estão aqui atraídos por incentivo ou algo do tipo, estão pelo consumo local ou pelo favorecimento de um ambiente que ajuda a fazer isso. São setores que têm uma exigência de tecnologia e inovação intensa que traz para nós um ambiente econômico industrial muito forte”, destacou Passos.

Ele também falou sobre o tarifaço dos EUA que taxa produtos brasileiros importados em 50%, a partir de 1° de agosto.

"O tarifaço atinge outros segmentos da indústria, mas atinge muito o setor industrial da Bahia. 90% das exportações da Bahia para os Estados Unidos são feitas pela indústria. Então, basicamente, o setor exportador para os Estados Unidos na Bahia é representado pelas indústrias. Esse volume tem uma concentração em alguns setores, como setor de celulose, setor de pneus, setor de derivados de cacau. Então, nós entendemos que é preciso haver muita dedicação para o nosso governo, o governo federal. Que é quem compete negociar com o governo americano".

Inovação

A programação de encerramento da ExpoTech 2025 será realizada no dia 23 de julho, também no SENAI Cimatec, o TechLab: um evento formativo voltado exclusivamente aos profissionais de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das micro, pequenas e médias indústrias. A iniciativa conecta técnicos formuladores da indústria regional a especialistas das principais empresas químicas do país, com foco em capacitação prática e atualização tecnológica.

“É uma oportunidade imperdível de aprendizado técnico direto com os fornecedores. Mais do que conhecer os produtos, os participantes serão treinados para aplicá-los de forma estratégica, promovendo inovação e melhorias nas formulações de produtos e processos já existentes, além do desenvolvimento de novos produtos”, reforça Juan.

Raul Menezes, diretor do Sindicato de Cosméticos também falou sobre o evento e suas inovações. "O evento é uma oportunidade em que nossos industriais, a base do sindicato, nós temos indústria de cosméticos profissionais, que é o que é vendido no salão de beleza, nós temos cosméticos do Varejo, e temos cosméticos pet, e temos cosméticos naturais, então estamos nessa gama de empreendedores, eles dependem de matéria-prima, de embalagem e de tecnologia, eles saem daqui da Bahia para São Paulo, buscar essa tecnologia, essas embalagens, esses sumos lá, e agora com a ExpoTech, os fornecedores vêm aqui na Bahia, então é um atendimento diferenciado".

ExpoTech e TechLab

A feira e o laboratório são ações promovidas pelo Sindicato de Saneantes da Bahia, entidade que representa as indústrias de detergentes, produtos de limpeza, aditivos de uso industrial e velas, e pelo Sindicato de Cosméticos da Bahia (Sindcosmetic), que representa a indústria de cosméticos e perfumaria.

Com correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Bahia (Sebrae-BA), o evento tem patrocínio do Governo Federal, do Banco do Nordeste e dos Serviços Social da Indústria (SESI) e de Aprendizagem Industrial (SENAI). A ExpoTech e o TechLab também têm apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia e do SENAI Cimatec.

