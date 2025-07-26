Menu
HOME > ECONOMIA
MAIS CARO

Pesou no bolso? Morango do amor eleva preço da fruta em várias cidades

O preço da fruta in natura também subiu

Por Redação

26/07/2025 - 17:25 h
Morango do amor tem receita com poucos ingredientes
Morango do amor tem receita com poucos ingredientes -

Em poucos dias, uma tendência nas redes sociais impulsionou a popularidade de uma nova sobremesa entre os brasileiros: o morango do amor. Apesar do sucesso repentino, o fenômeno aumentou o preço da fruta em algumas cidades, sobretudo porque, a safra da fruta ainda está no início, o que limita a oferta no mercado.

Em Minas Gerais, principal produtor de morangos no país, só deve atingir o auge da colheita em setembro, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado. A mesma previsão vale para outros grandes polos produtores, como São Paulo e Rio Grande do Sul.

Segundo o G1, a demanda disparou e doce tem se esgotado em menos de 30 minutos. A consequência são preços salgados: em São Paulo, a sobremesa pode custar até R$ 40. O valor do morango in natura também disparou. Em Minas, uma caixa com 1,2 kg da fruta chegou a ser vendida a R$ 35 — R$ 10 acima do preço típico para esta época do ano, segundo Oliveira.

Leia Também:

Morango ficou no passado? 'Azeitona do Amor' é lançada e causa polêmica
Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras
Morango do amor: aprenda a fazer o doce do momento com poucos ingredientes

Na Ceasa-MG, o preço do quilo alcançou R$ 23,33 na última quarta-feira, 23. Em São Paulo, os agricultores também registraram valores próximos aos R$ 35.

Na Bahia, o preço já començou a ser sentido é sentido. De acordo com a última pesquisa feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE-BA), os últimos dados mostram que o valor máximo subiu para R$ 40, quando o divulgado em 21 de julho era de R$ 30.

Produção ainda não deslanchou

Segundo fornecedores, existe uma dificuldade para encontrar morangos suficientes para atender à nova demanda. Isso não está ligado a falhas no cultivo, mas sim ao fato de que a safra ainda está no início — e em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, nem começou.

