Morango do amor: aprenda a fazer o doce do momento com poucos ingredientes

O doce do momento tem nome, cor vibrante e sabor irresistível: morango do amor. Inspirado na tradicional maçã do amor das festas juninas, a nova febre gastronômica viralizou nas redes sociais e já conquistou corações por todo o Brasil.

A receita, apesar do visual sofisticado, é bem simples e pode ser feita em casa com poucos ingredientes.

O preparo combina morango fresco, um brigadeiro branco cremoso e uma calda crocante de açúcar vermelha, que garante o charme e a crocância final do doce.

Como fazer o morango do amor em casa

Ingredientes do brigadeiro branco:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1/2 xícara de leite em pó

1 colher (sopa) rasa de manteiga sem sal

Modo de preparo:

Em uma panela, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo e mexa constantemente até levantar fervura. Após ferver, continue cozinhando por cerca de 10 minutos, até atingir o ponto de brigadeiro mole. Transfira para um refratário e deixe esfriar completamente por pelo menos 4 horas. Depois do brigadeiro frio, lave e seque bem os morangos. Envolva cada um deles com o brigadeiro branco, formando uma camada uniforme.

Ingredientes da calda:

2 xícaras e 1/2 (chá) de açúcar

1 xícara e 1/2 (chá) de água

2 colheres (sopa) de vinagre

10 gotas de corante alimentício vermelho (em gel)

