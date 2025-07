Alimento amado no Brasil é cancerígeno igual ao cigarro, aponta OMS

Alimentos aumentam o risco de câncer - Foto: Freepik

Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou a acender o alerta sobre alimentos que aumentam o risco de câncer, colocando produtos consumidos diariamente por milhões de brasileiros no mesmo patamar do cigarro.

De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), ligada à OMS, carnes processadas como salsicha fazem parte desta lista.

Além dela, outras também estão no Grupo 1, são elas: linguiça, bacon, presunto e salame. Todas são cancerígenas para humanos, com evidências tão fortes quanto as que ligam o tabagismo ao câncer.

Consumo pode elevar risco de câncer

O consumo frequente desses alimentos eleva em até 22% o risco de câncer no reto e em 21% o de câncer no cólon, apontam revisões de estudos. Há ainda indícios de relação com câncer de pulmão e mama.

“A recomendação é ingerir pouca ou nenhuma carne processada. O ideal é restringir o consumo ao máximo”, orienta a nutricionista Inarí Ciccone, mestre em Ciências da Saúde, ao G1.

Além da alimentação, médicos destacam que o câncer é uma doença multifatorial e que cerca de 5% a 10% dos casos têm origem hereditária.

O restante envolve fatores ambientais e hábitos de vida, como sedentarismo, tabagismo, obesidade, consumo excessivo de álcool, exposição solar sem proteção e infecções por vírus e bactérias.

O mundo vive uma epidemia

A OMS alerta que o mundo enfrenta uma verdadeira epidemia de câncer, especialmente entre pessoas com menos de 50 anos.

Atualmente, são registrados cerca de 19,9 milhões de novos casos e 9,7 milhões de mortes por ano no planeta.

No Brasil, a projeção para 2025 é de 704 mil novos diagnósticos, com destaque para o câncer de mama em mulheres e o de pulmão em homens.

