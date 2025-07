Esse é o melhor café da manhã para viver muitos anos, segundo pesquisador

Café da manhã pode fazer a diferença para quem quer viver mais - Foto: Pixebay

No Brasil, o pão com ovo ou a tapioca são quase unanimidade no café da manhã, mas em outras partes do mundo, a primeira refeição do dia pode ser bem diferente, e até mais saudável.

Segundo o pesquisador em longevidade Dan Buettner, o melhor café da manhã para quem deseja viver muitos anos é feito com tortilhas de milho, tradição comum na península de Nicoya, na Costa Rica.

Buettner passou duas décadas estudando comunidades com alta concentração de centenários, conhecidas como "zonas azuis".

Em Nicoya, ele observou que moradores locais mantêm um padrão alimentar simples e nutritivo, com destaque para as tortilhas preparadas artesanalmente todos os dias.

“Eles acordam às 4h da manhã, acendem fornos de barro com lenha, cozinham feijão picante e preparam a massa de milho com cinzas de madeira”, contou Buettner ao site norte-americano CNBC.

Segredo para a longevidade?

O segredo do alimento está no processo ancestral chamado nixtamalização, em que a massa de milho é misturada com cinza alcalina. Esse método libera nutrientes importantes, como a niacina (vitamina B3) e aminoácidos essenciais, que passam a ser melhor absorvidos pelo organismo.

As tortilhas também são fonte de carboidratos complexos e possuem baixo índice glicêmico, o que contribui para manter os níveis de energia estáveis.

Além disso, o milho utilizado é rico em fibras, folato e vitaminas do complexo B e C, componentes fundamentais para uma alimentação balanceada.

Embora o costume venha de longe, é possível encontrar a farinha de milho nixtamal em lojas especializadas ou pela internet, assim como receitas que ensinam a preparar as autênticas tortilhas em casa.

Para Buettner, essa refeição simples ajuda a explicar a longevidade dos habitantes da região: “Eles não comem por prazer momentâneo, mas para nutrir o corpo ao longo da vida".