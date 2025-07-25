Morango ficou no passado? 'Azeitona do Amor' é lançada e causa polêmica

Azeitona do Amor foi criada e teve receita compartilhada em rede social - Foto: Reprodução | X

O Morango do Amor - uma versão da maça do amor com morango - está na moda e tem feito sucesso nas redes sociais. No entanto, receitas com outras frutas começaram a viralizar. Mas você já imaginou uma versão com azeitona?

Isso é o que tem sido divulgada por uma confeiteira no TikTok. A mulher criou um doce para colocar azeitonas (de diferentes tipos) para criar a 'Azeitona do Amor'.

Para quem deseja fazer o doce, a confeiteira enrola uma azeitona com um brigadeiro branco e, em seguida, coloca a calda vermelha. A receita inusitada, no entanto, está causando até repulsa entre os internautas.

"Acabei de ver no Instagram uma mulher fazendo azeitona do amor, deu de internet por hoje", declarou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Outro internauta foi mais direto - e até agressivo: "Quem foi o lixo humano que criou a azeitona do amor?". Uma terceira pessoa declarou que aceitaria o doce: "Vocês falando mal da azeitona do amor, mas eu super comeria".

Confira o vídeo da Azeitona do Amor:

O doce do momento tem nome, cor vibrante e sabor irresistível: morango do amor. Inspirado na tradicional maçã do amor das festas juninas, a nova febre gastronômica viralizou nas redes sociais e já conquistou corações por todo o Brasil.

Receitas

Ingredientes do brigadeiro branco:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1/2 xícara de leite em pó

1 colher (sopa) rasa de manteiga sem sal

Modo de preparo:

Em uma panela, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo e mexa constantemente até levantar fervura. Após ferver, continue cozinhando por cerca de 10 minutos, até atingir o ponto de brigadeiro mole. Transfira para um refratário e deixe esfriar completamente por pelo menos 4 horas. Depois do brigadeiro frio, lave e seque bem os morangos. Envolva cada um deles com o brigadeiro branco, formando uma camada uniforme.

Ingredientes da calda

2 xícaras e 1/2 (chá) de açúcar

1 xícara e 1/2 (chá) de água

2 colheres (sopa) de vinagre

10 gotas de corante alimentício vermelho (em gel)

Modo de preparo: