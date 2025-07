Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

- Foto: Divulgação

Famoso pela sua cor, textura e formato chamativos, o Morango do Amor tem ganhado o coração dos consumidores e internautas nesta semana. Confeiteiras de todo o Brasil têm trabalhado incessantemente para atender à alta demanda dessa sobremesa deliciosa, que viralizou nas redes sociais e se esgota por receber tantos pedidos em minutos.

Desde o início de julho, o termo 'Morango do Amor' despontou no Google Trends e viralizou no TikTok e Instagram, com centenas de vídeos mostrando pessoas provando o doce ou tentando fazê-lo sozinhas. [Veja como fazer a receita com poucos ingredientes.]

Mas o que explica a fama desse doce, que marca a releitura da tradicional maçã do amor e mistura sabor, crocância e nostalgia? O portal A TARDE foi atrás dessas respostas e conversou com duas confeiteiras soteropolitanas que têm se desdobrado para contemplar pelo menos a maioria dessas encomendas prontas para entrega, que, segundo uma delas, têm chegado como uma "avalanche".

Entre os "porquês" do hype do Morango do Amor, estão: o apelo visual, com a camada de caramelo brilhante e a cor vibrante do morango, que tornam o doce altamente "instagramável"; a memória afetiva, que traz a atualização da maçã do amor em versão pequena, doce e fácil de comer; e a textura sofisticada, já que as frutas são cobertas com brigadeiro de leite, envoltas com uma crosta crocante de caramelo vermelho e brilhante, contribuindo para uma combinação saborosa.

Para chegar nesse produto final, a confecção começa muito antes para as confeiteiras, principalmente porque Ana Flávia e Ana Beatriz tiveram que, praticamente, 'dar um 360º' em suas rotinas para atender aos seus clientes.

Segundo Ana Flávia (@anaflaviaconfeitaria), que já tem uma confeitaria há 10 anos, a rotina se transformou nesses út dias. "Eu estava com o delivery parado por uma razão logística há alguns meses, mas com esse 'boom' eu me senti coagida a retornar", brincou. "Desde então, durmo e acordo em contato com fornecedores, respondendo cliente e fazendo morango".

Ana Beatriz (@brigadeibia) também compartilha da mesma circunstância, mas tenta administrar com atenção, para cumprir os prazos. "A nossa produção é artesanal. Inclusive, a gente não tem conseguido atender a capacidade de pessoas que têm nos procurado. Então, os pedidos estão sendo agendados. A gente produz num período da manhã e libera a tarde", explicou.

"Como é uma calda que dá muito trabalho, a gente precisa de uma atenção redobrada. E aí não dá para fazer outras coisas, tipo bater bolo, fazer massa de sequilho. Então, sequilho que tem pronto, tem. No dia que tiver produção dele, não vai ter como fazer Morango do Amor", esclareceu Ana Beatriz, que também tem uma confeitaria há 10 anos, onde o carro-chefe são os sequilhos doces.

| Foto: Divulgação

Não é muito difícil descobrir como as confeiteiras incluíram a sobremesa nas suas produções, até porque as duas Anas já trabalhavam com doces e caldas cristalizadas em outras receitas, como no caso de Ana Beatriz, que chegou a produzir Morango do Amor há um ano.

"Há mais ou menos um ano, esse doce também estava viralizando na internet, mas não como agora. E aí a gente resolveu testar e colocar no nosso cardápio a pedido dos nossos clientes. Teve uma aceitação muito grande e a gente conseguiu conquistar vários corações e mentes através desse morango. Ele não permaneceu no cardápio de maneira efetiva por conta da demanda mesmo, mas tem o bombom de morango que é um doce mais prático, e, na minha opinião, mais gostoso. Além disso, está sempre no nosso cardápio", contou Bia.

"Na verdade, doces caramelizados existem há algum tempo – principalmente aqui: quem nunca comeu uma bala vidrada de coco ali no centro da cidade? Mas o Morango do Amor virou febre depois do Tiktok, e como eu não utilizo o app, quando chegou em mim, a 'onda' já era uma avalanche [risos]", destacou Ana Flávia.

| Foto: Divulgação

Mas na visão das profissionais, o que exatamente faz do Morango do Amor uma tendência tão forte atualmente, tanto na internet quanto na confeitaria?

"Para mim, sendo honesta, não é nem pelo sabor (pessoalmente, acho muito doce - e por isso adaptei a minha receita para um brigadeiro de limão siciliano). O que torna o Morango do Amor uma potência tão forte, é a capacidade que a Internet tem de potencializar tudo", analisou Ana Flávia.

"Eu acredito que esse boom e essa viralização é muito pela curiosidade, né? E a maçã do amor, ela traz a questão da memória afetiva, né? Então, as pessoas se perguntam... como é esse morango? Como seria essa junção da calda da maçã do amor com o doce e o morango dentro? Uma coisa puxa a outra. Então, eu acho que é muito esse resgate de memória afetiva. E a juventude, pela viralização na internet, para poder produzir conteúdo. Que no 'explorar' [do Instagram], só dá ele", complementou Ana Beatriz.



Desafios de produção existem

Questionadas sobre os desafios de produzirem uma sobremesa como essa e, de certa forma, em larga escala, as duas confeiteiras destacam a técnica da calda.

"O caramelo que banha esse doce é muito técnico, necessita do controle correto de tempo e temperatura. Além disso, lidar com frutas in natura é sempre um desafio, dada a perecibilidade", afirmou Ana Flávia.

"Ele é um doce muito trabalhoso, então a gente precisa ter muito cuidado na elaboração dele, porque a calda queima ou pode passar do ponto. E aquele cliente que está vendo aquela demanda na internet, cria expectativa. Então, o morango tem que estar com um tamanho bom, a calda não pode estar grudando no dente, então, se eu coloco um morango muito pequeno para o meu cliente, coloco uma calda que gruda, ele vai se frustrar. Então, a maioria dos clientes que estão comprando, estão voltando para comprar porque estão satisfeitos com o que estão recebendo", pontuou Beatriz.

Versões próprias x tendências que viralizam

Na confeitaria, criar versões próprias e diferentes para os seus produtos são essenciais e, diga-se de passagem, esta jornalista que vos escreve, já provou vários docinhos da @brigadeibia e de @anaflaviaconfeitaria e, falo com propriedade, que as duas entendem do diferencial, seja na receita adaptada com limão siciliano, doces feitos na medida certa do açúcar, ou nos sequilhos enormes e recheados "sem miséria".

"A gente aproveita as tendências e a partir disso cria a nossa versão, dá o nosso toque. E aí aproveitando esse 'boom' do Morango do Amor, a gente criou um kit com o 'mix do momento', colocando outros sabores dos morangos para quando esses saírem da tendência. As pessoas já tiveram acesso à união do brigadeiro com morango, ao bombom de morango", destacou Ana Beatriz.

| Foto: Divulgação

"É muito bom surfar o hype de uma tendência (inclusive financeiramente), mas acho muito importante dar meu toque. A receita original tem o brigadeiro de Ninho como componente; aqui, adaptei para um brigadeiro de limão siciliano (pra ficar menos doce e mais equilibrado)", revelou Ana Flávia.

Valores

Em diversas cidades, a sobremesa tem sido vendida entre R$ 10 e R$ 25 a unidade, dependendo da região, mas, a alta demanda faz gente pagar ainda mais caro. Ainda sim, não é o caso das confeiteiras. Na @brigadeibia, o kit com quatro chega a sair por R$ 33 e o "super" [maior], por R$ 13. Já @anaflaviaconfeitaria, o morango custa R$ 14,90.

Veja vídeo produzido por Ana Beatriz: