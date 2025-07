IR 2025: consulta ao 3º lote da restituição é liberado na quinta

É disponibilizado aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones para consultar - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Será liberada na quinta-feira, 24, a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Ao todo, serão 7.219.048 de restituições, com um valor total de R$ 10 bilhões.

O pagamento da restituição será pago no dia 31, nas contas informadas pelos contribuintes, inclusive de restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao menos R$ 557.779.060,71 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, assim distribuídos, sendo, 15.988 restituições para idosos acima de 80 anos; 83.575 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos; 11.298 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental; 35.315 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Outras 6.316.894 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX. Ao todo, 755.978 restituições serão destinadas a contribuintes não prioritários.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve clicar aqui. A página "Meu Imposto de Renda" apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que estiverem erradas.

Ainda é disponibilizado aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones para consultar as informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Calendário de pagamento