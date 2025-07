Governo Lula anuncia desbloqueio bilionário no orçamento

Ministros Fernando Haddad (PT) e Simone Tebet (MDB) - Foto: Diogo Zacarias | MF

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram, na tarde desta terça-feira, 22, a liberação de R$ 20,6 bilhões dor orçamento de 2025. A medida ocorre após o governo fazer uma nova estimativas das receitas e despesas do ano vigente.

O Palácio do Planalto também levou em consideração fatores como o ajuste no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o aumento da alíquota das bets, a execução do programa Pé-de-meia dentro do orçamento previsto no piso da educação, e a receita adicional de R$ 17,9 bilhões, oriunda da exploração de recursos naturais.

Em março deste ano, a equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um congelamento de R$ 31,3 bilhões no orçamento, uma alternativa para se adequar ao arcabouço fiscal, sucessor do teto de gastos.

Controle de despesas

Segundo o secretário de Orçamento Federal, Clayton Luiz Montes, o governo federal tem dispositivos para segurar as despesas conforme o ritmo da arrecadação. Atualmente, a equipe econômica do Planalto pode gastar até R$ 135 bilhões até o mês de julho.

O objetivo do governo é zerar o chamado déficit das contas públicas, mesmo com o risco de insuficiência de R$ 31 bilhões. "Temos ferramentas, sim, para controlar o ritmo da despesa de acordo com a efetivação da arrecadação”, afirmou em coletiva.