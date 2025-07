PT aciona STF para barrar cargo de Eduardo Bolsonaro como secretário

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e o deputado Eduardo Bolsonaro - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) assuma algum cargo no primeiro escalão em algum governo.

O recurso foi apresentado nesta terça-feira, 22, diante da possibilidade do parlamentar ser nomeado como secretário de governo em São Paulo, Santa Catarina ou no Rio de Janeiro, ambos os gestores dos respectivos estados são aliados do pai de Eduardo.

A manobra é uma tentativa de manter o mandato ativo de Eduardo, que está em risco por conta da sua estadia nos Estados Unidos, como noticiou o jornal O Globo.

“Traidor da pátria. Acabo de protocolizar novo pedido no STF, no Inquérito 4995. Pedimos que Eduardo Bolsonaro seja proibido de ser nomeado para cargo fantasma em governos aliados — manobra para bancar sua fuga e blindá-lo da Justiça”, escreveu o deputado em suas redes sociais.

A medida, segundo o parlamentar, foi acrescentada no inquérito apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o filho do ex-presidente, que está em tramitação na Corte, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

No mesmo pedido, o parlamentar também solicitou o “afastamento cautelar do mandato” de Eduardo e mandou recado para o colega de Parlamento.

“Quem ataca o Brasil de fora não pode seguir com o foro e salário pagos pelo povo”, concluiu.

Derrubada de salário

O líder petista também apresentou, nesta segunda-feira, 21, um pedido de suspensão do salário de Eduardo Bolsonaro (PL), assim como os demais benefícios previstos.

"O deputado pode continuar custando centenas de milhares de reais ao erário — em salário, verba de gabinete, cota parlamentar e benefícios indiretos — sem prestar qualquer serviço à população brasileira”, afirma Lindbergh ao apresentar o pedido ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos).