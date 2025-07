PF reage a Eduardo Bolsonaro e inclui fala em inquérito no STF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que vai adotar providências legais após uma nova ameaça feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A declaração do parlamentar, feita pelas redes sociais, se refere diretamente à corporação: “Cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo, deixa eu saber não. Se eu ficar sabendo quem é você… Ah, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Alvarez Shor se ele conhece a gente”.

Em resposta, Rodrigues disse ao Radar que recebeu com “indignação” o que classificou como uma “covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais”. A ameaça será anexada ao inquérito já em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado.

“Vamos instruir o inquérito em andamento, com mais esse ataque às instituições (agora diretamente contra a PF), fato que se soma aos demais sob investigação. Nenhum investigado intimidará a Polícia Federal”, afirmou o diretor da corporação.

A fala de Eduardo Bolsonaro ocorre após o governo dos Estados Unidos cancelar o visto de Alexandre de Moraes, de seus familiares e de outros sete ministros do STF, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do próprio Andrei Rodrigues. O deputado, que está em solo americano, tem se articulado com aliados do ex-presidente Donald Trump, buscando apoio internacional para interferir nas investigações conduzidas no Brasil contra aliados do bolsonarismo.