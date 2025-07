PT avança para derrubar salário de Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro pode perder salário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Licenciado do cargo de deputado federal desde março, Eduardo Bolsonaro (PL) pode perder em breve o seu salário. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), solicitou o bloqueio do pagamento da remuneração do parlamentar, que já descartou renunciar o mandato.

No pedido enviado ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), o petista afirma que Eduardo tem utilizado o "título e o prestígio" do posto para atuar no exterior e atacar as instituições brasileiras, citando o Supremo Tribunal Federal (STF) como exemplo. Além disso, Lindbergh ainda argumenta que a ausência do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem custado "centenas de milhares de reais ao erário".

"O deputado pode continuar custando centenas de milhares de reais ao erário — em salário, verba de gabinete, cota parlamentar e benefícios indiretos — sem prestar qualquer serviço à população brasileira”, diz o deputado no ofício.

Lindbergh ainda pede a suspensão do mandato de Eduardo, que teve sua licença vencida no domingo, 20, e a priorização da tramitação das representações contra o deputado bolsonarista no Conselho de Ética da Casa.

Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) está de licença do mandato desde março deste ano, quando anunciou seu 'exílio' nos Estados Unidos. Na oportunidade, o parlamentar afirmou ser alvo de uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Neste domingo, 20, Eduardo Bolsonaro descartou, durante live nas redes sociais, a possibilidade de renunciar ao mandato, afirmando acreditar que a situação pode ser 'esticada' por alguns meses.

“Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Se eu quiser, eu consigo levar meu mandato, pelo menos, até os próximos três meses”, pontuou Eduardo.

Tarifaço dos Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro também é apontado como um dos articuladores do 'tarifaço' imposto pelo presidente dos Estados Unidos, de quem é próximo, ao Brasil. A taxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país deve impactar na economia local, mobilizando o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estuda alternativas.

Quanto ganha um deputado federal?

Atualmente, um deputado federal ganha uma remuneração de R$ 46,3 mil, valor atualizado em fevereiro deste ano. Além disso, o parlamentar ainda possui outros direitos, como cota mensal para o exercício do mandato, verbas indenizatórias e aixílio-moradia.