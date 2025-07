Deputado pede Forças Armadas e cita golpe de 64 ao defender Bolsonaro

Deputado pede ação dos militares - Foto: Andressa Anholete | AFP

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) pediu, durante coletiva da oposição na frente do Senado, nesta sexta-feira, 18, a ação das Forças Armadas após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocar uma tornozeleira eletrônica, fruto de uma decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No discurso, o parlamentar citou o golpe militar de 1964.

Em tom de exaltação ao Exército, Chrisóstomo lembrou do golpe de 1964, e afirmou que os militares impediram o que ele considera o avanço do comunismo. A ação das Forças Armadas resultou em uma ditadura que durou 21 anos.

“Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 1964, embora ainda fosse menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro. Estejam ao lado da democracia", disparou o deputado.

Restrições

Réu no inquérito por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica. O ex-chefe do Poder Executivo, no entanto, precisará seguir outras medidas impostas por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja todas as restrições: