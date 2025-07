Ex-ministros saem em defesa de Bolsonaro após medidas de Moraes

Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica - Foto: Mateus Bonomi | AFP

Ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (PL) saíram em defesa do ex-presidente da República, que a partir de agora terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir uma série de determinações do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao longo da sexta-feira, 18, os políticos se manifestaram a favor do líder de direita.

Ministro-chefe da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) reforçou sua lealdade ao ex-presidente, e afirmou que milhões de brasileiros vão "dormir com a sensação de que o presidente Bolsonaro merece mais, e não menos, apoio".

“Dezenas de milhões de brasileiros irão dormir com a sensação de que o presidente Bolsonaro merece mais, e não menos, apoio; mais, e não menos, admiração; mais, e não menos, lealdade por tudo que representa e pelo sofrimento que está passando”, escreveu Ciro.

Presidente do PL baiano e ex-ministro da Cidadania, João Roma citou, em nota à imprensa, a atualção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa de Bolsonaro, e fez duras críticas ao judiciário brasileiro.

“Esse absolutismo judicial tupiniquim, na sua soberba, não tem respeitado nem as fronteiras internacionais, já motivando até o presidente Donald Trump a reagir com tarifas comerciais de forte impacto sobre a economia brasileira”, afirmou o ex-ministro baiano.

A senadora Damares Alves (Republicanos), ex-ministra dos Direitos Humanos e amiga pessoal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), fez uma série de questionamentos, além de insinuar que ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) podem ter ligação com organizações criminosas.

"Acho que agora ninguém mais tem dúvidas que querem prender um homem de 70 anos de idade inocente. Cadê as tornozeleiras dos políticos corruptos que desviaram emendas parlamentares? Cadê as tornozeleiras dos ministros do governo que receberam líderes e instituições ligadas a facções criminosas? E dos ministros investigados por assedio sexual ou moral?", escreveu a senadora.

Cotada em 2022 para ser vice de Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina (MS), ex-ministra da Agricultura, lamentou o desdobramento e prestou solidariedade ao ex-presidente da República.

"Lamento essa escalada dos fatos. Tenho defendido sempre cautela e maturidade para enfrentarmos os graves problemas do Brasil-inclusive para manter abertas as negociações sobre tarifas que tanto podem prejudicar o nosso povo. Minha total solidariedade ao presidente e sua família; é preciso resiliência neste momento difícil", afirmou a senadora do Mato Grosso do Sul.

Tarcísio se manifesta

Apontado como possível sucessor de Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou desconhecer alguém que ame o Brasil mais que Bolsonaro, e pontuou que não vê caminho de pacificação política sem "caminho de equilíbrio". O gestor foi ministro da Infraestrutura do seu governo.

"Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa, quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com um filho. Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça", iniciou o governador e ex-ministro, que completou.

"Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho", afirmou.

Restrições

Réu no inquérito por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica. O ex-chefe do Poder Executivo, no entanto, precisará seguir outras medidas impostas por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja todas as restrições: