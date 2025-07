Bolsonaro minimiza pen drive apreendido pela PF

Jair Bolsonaro - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou saber da existência de um pen drive encontrado pela Polícia Federal durante a operação desta sexta-feira, 18, em sua residência, no Jardim Botânico, em Brasília.

Questionado sobre o dispositivo de armazenamento de dados, durante coletiva de imprensa na saída da sede da PF, ele respondeu: “Não tenho a menor ideia.”

O material está sob análise dos investigadores e foi recolhido durante busca e apreensão realizada no âmbito do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A PF também encontrou cerca de 14 mil dólares em espécie (aproximadamente R$ 77 mil na cotação atual) na casa do ex-presidente. Sobre isso, Bolsonaro afirmou: "Sempre guardei dólar em casa. Todo dólar que eu pego tem o recibo do Banco Central. O que foi retirado este ano, será declarado no ano que vem no Imposto de Renda."

A operação resultou ainda em medidas restritivas impostas por Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de uso de redes sociais e o impedimento de contato com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Bolsonaro classificou a decisão como uma "suprema humilhação".

Diante das decisões do STF, ele também não descartou acionar cortes internacionais: “Depende dos advogados e de como se comportar o julgamento.”