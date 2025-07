"Suprema humilhação": Bolsonaro reage ao STF após tornozeleira eletrônica

Bolsonaro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou como uma “suprema humilhação” as medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 18, após ser alvo de nova operação da Polícia Federal.

“Estou me sentindo humilhado, isso é humilhação. Como não tem nada de concreto, ficam o tempo todo fuxicando”, disse , durante coletiva de imprensa em Brasília.



Bolsonaro terá que cumprir uma série de novas regras determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Entre as determinações, o ex-mandatário será obrigado usar tornozeleira eletrônica, não manter contato com seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e permanecer afastado das redes sociais.

As medidas foram impostas no âmbito da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, e na sede nacional do PL.

As ordens judiciais foram autorizadas por Moraes, com base em informações do inquérito em curso no STF.

Bolsonaro teve o celular apreendido e dólares encontrados em casa. Conforme apuração da CNN, os investigadores vão apurar se a quantia de dinheiro seria utilizada em uma eventual fuga do ex-presidente.

Tornozeleira eletrônica

O ex-presidente deixou a sede da Polícia Federal, em Brasília, após colocar uma tornozeleira eletrônica, na manhã de hoje. Ao falar com a imprensa, o político negou qualquer intenção de fugir do Brasil.