Tornozelado, Bolsonaro nega tentativa de fuga: "Sair do Brasil é muito fácil"

O ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, na manhã desta sexta-feira, 18, a sede da Polícia Federal, em Brasília, após colocar uma tornozeleira eletrônica, fruto de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao sair da sede da PF, Bolsonaro parou para falar com a imprensa, e na sua primeira entrevista após ter a tornozeleira eletrônica instalada, o político negou qualquer intenção de fugir do Brasil.

"Não, não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem", negou Bolsonaro ao ser questionado por jornalistas, negando também ter combinado uma fuga com seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA. "Não, eu conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros", disse.

Bolsonaro afirmou que as medidas cautelares contra ele são frutos de um inquérito que mira a taxação de 50% dos Estados Unidos ao Brasil. O ex-presidente, agora proibido de se comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro, afirmou se sentir humilhado pelo STF, e reforçou que não articulou nenhum movimento golpista após as eleições de 2022.

"Estou restrito à Brasília com a tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$ 7 mil e aproximadamente 14 mil dólares. Tudo devidamente aí com origem. Então no momento é um novo inquérito que eu estou também dentro dele. O inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no 8 janeiro", disparou.

Acusações

Bolsonaro, que teve o celular apreendido e dólares encontrados em casa, fez acusações à Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável pela denúncia no inquérito do golpe.

"A PGR foi além do que viu no inquérito, me botou em 8 de janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelárias são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, eu tenho horário para ficar na rua, e não me entender, o objetivo é a suprema humilhação. Esse que é o objetivo", afirmou em coletiva.