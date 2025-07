Web reage com memes a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro; veja

Bolsonaro foi alvo da PF - Foto: MATEUS BONOMI / AFP

Mais do que um forte assunto político, a operação da Polícia Federal que impôs medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, também virou motivo para piadas de adversários do líder da direita no Brasil, com memes e imagens geradas via inteligência artificial.

Entre os principais assuntos do X no Brasil estão, além de Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, responsável por decretar as medidas restritivas ao ex-presidente.

"morrendo que essa imagem do Jair Bolsonaro usando tornozeleira eletrônica vai virar realidade kkkkkkkkkkkkkkkkk", publicou Matheus Caseca.

morrendo que essa imagem do Jair Bolsonaro usando tornozeleira eletrônica vai virar realidade kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/xuZpBA40Me — Matheus (@matheuscaseca) July 18, 2025

Até mesmo dicas de como personalizar a tornozeleira eletrônica foram dadas. "O bom que bolsonaro já tem modelo de capinha de tornozeleira pra usar", brincou William De Lucca.

o bom que bolsonaro já tem modelo de capinha de tornozeleira pra usar pic.twitter.com/brYh1RMmfN — William De Lucca (@delucca) July 18, 2025

Apoiador do presidente Lula e adversário político de Bolsonaro, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) publicou uma imagem que mostra uma representação de Bolsonaro simulando uma internação após ser alvo da PF. Em outro post, ele considerou a operação da PF como um "grande dia"

PF: cumpre mandado na casa de Bolsonaro e manda ele usar tornozeleira eletrônica



Bolsonaro: pic.twitter.com/gDPEw0kSSS — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 18, 2025

Grande Dia! Bolsonaro recebe visita da PF e passa a usar tornozeleira eletrônica. No Brasil, os golpistas vão ser punidos. pic.twitter.com/VNsQZEVlXD — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 18, 2025

As medidas cautelares impostas por Moraes incluem o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com embaixadores, diplomatas e outros investigados, além da proibição de uso de redes sociais.

Veja posts

Xandão se pronuncia após tornozeleira em Bolsonaro: ‘Já pode beber, sim’ pic.twitter.com/VyBbS2SZ1e — Sensacionalista (@sensacionalista) July 18, 2025

amanhecemos com jair bolsonaro de tornozeleira eletrônica tá acontecendo uma coisa muito legal em brasília pic.twitter.com/rvCVla2ZnX — lucas (@blckklucas) July 18, 2025

imagina ACORDAR qualquer hora com a notícia que o Bolsonaro foi PRESO: pic.twitter.com/g3CSyFxEXB — thiago (@httpsrealitys) July 15, 2025

Bom dia, compas!



Sextou com Bolsonaro com tornozeleira eletrônica, proibição de usar as redes sociais e é também dele ter qualquer tipo de comunicação com Embaixadores



🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/XKvjCFfq5f — carol oliva 🚩 (@carololivapsi) July 18, 2025