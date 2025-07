Milhares de dólares na casa de Bolsonaro: PF apura suposto plano de fuga

Bolsonaro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Agentes da Polícia Federal apreenderam dólares, nesta sexta-feira, 18, durante operação contra Jair Bolsonaro (PL), na casa do ex-presidente, localizada no Jardim Botânico, em Brasília.

A PF comunicou ao STF que foram encontrados aproximadamente US$ 14 mil (aproximadamente R$ 77 mil na cotação atual) e R$ 8 mil na casa do ex-presidente.

Possível fuga de Bolsonaro

Conforme apuração da CNN, os investigadores vão apurar se a quantia de dinheiro seria utilizada em uma eventual fuga do ex-presidente.

O grande risco de Bolsonaro fugir para os Estados Unidos motivou o Supremo Tribunal Federal (STF) a determinar uma série de medidas restritivas contra o ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica.

O processo que gerou a operação da PF nesta sexta chegou ao Supremo dois dias depois de Trump anunciar uma tarifa de 50% a produtos brasileiros, como retaliação às decisões do STF contra Bolsonaro e as "big techs".

O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a PF a cumprir mandados de busca e apreensão na sede do PL e em endereços de Bolsonaro.

Mesmo que o passaporte do ex-presidente esteja apreendido desde fevereiro de 2024, quando também foi alvo da PF, STF avaliou que os EUA dispõem de instrumentos jurídicos para tirá-lo do Brasil mesmo sem o documento.

Por este motivo, a decisão de Moraes também proibiu Bolsonaro de se aproximar de embaixadas e até mesmo de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros.

Pen drive em banheiro

A PF apreendeu também um pendrive escondido em um banheiro da casa de Bolsonaro, segundo agentes informaram ao STF. O material foi levado para o laboratório da PF e será periciado pela polícia científica.

De acordo com o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi ainda foi apreendido o celular do ex-presidente.

Além disso, agentes federais relataram que apreenderam a cópia da petição inicial da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O processo que a Rumble apresentou à Justiça dos Estados Unidos contra Moraes, em fevereiro, foi aberto em conjunto com o grupo de comunicação Trump Media & Technology Group, do presidente dos EUA, Donald Trump.

As empresas acusam Moraes de censura e pedem que ordens do juiz brasileiro para derrubada de contas de usuários do Rumble não tenham efeito legal nos EUA.