Zema lança candidatura ao Planalto e mira Bolsonaro

Romeu Zema lança candidatura a presidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançará sua pré-candidatura à presidência da República para as eleições de 2026. O evento está marcado para o dia 16 de agosto, em São Paulo.

Segundo Lauro Jardim, em sua coluna no portal O Globo, Zema tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está com medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), entre os 1,5 mil convidados previstos pelo Partido Novo, sigla do gestor.

Bolsonaro, entretanto, não deve comparecer ao evento, que ocorrerá em um sábado, já que está proibido de deixar Brasília e deixar sua residência aos finais de semana. O ex-chefe do Planalto, que tem se colocado como candidato à presidência, mesmo inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030, poderá participar apenas de maneira virtual, sem qualquer aparição presencial.

Medidas cautelares

Alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, na sexta-feira, 18, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está usando tornozeleira eletrônica. Além disso, o político não poderá manter contato com alvos dos inquéritos do qual faz parte, incluindo Eduardo Bolsonaro (PL), seu filho, e está vetado de utilizar as redes sociais.

Bolsonaro, que também foi presidente entre 2019 e 2022, sem se reeleger, também está proibido de sair de casa antes das 7h e depois das 19h.

Quem será candidato?

Além de Romeu Zema e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já sinalizou candidatura à reeleição, outros nomes já se colocaram à disposição ou estão cotados, como Ronaldo Caiado (União Brasil), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD), Eduardo Leite (PSD), e Michelle Bolsonaro (PL).