"Só o presidente Lula me tira da Casa Civil", diz Rui Costa

- Foto: Flávia Requião | AG. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), disse que só o presidente Lula deve "tirá-lo do cargo". A declaração foi dada durante um evento sobre novos atos do VLT, em Salvador, ao ser questionado sobre uma provável saída da Pasta.

"A única pessoa que pode me mudar de lugar chama-se Luiz Ignácio Lula da Silva. Eu não vou dar atenção para essas notas de blog, ou então eu não vou conseguir trabalhar".

A declaração veio após a sinalização de uma possível mudança de ministério do senador Renan Calheiros Filho (MDB), que trocaria a pasta dos Transportes pela Casa Civil da Presidência da República, possibilidade admitida inclusive pelo presidente Lula (PT), que busca retomar a governabilidade a partir da melhora no relacionamento do governo com o Congresso.

Rui ainda disse que só vai tomar alguma decisão sobre saída da Pasta, caso se candidate a algum cargo eletivo em 2026.

"Desde janeiro de 2023 até abril de 2026, sigo trabalhando firme. A partir daí eu vou decidir, caso eu me candidate a qualquer cargo", finalizou.