Fim do WhatsApp como conhecemos: mudança radical é preparada pela Meta

Big Tech pretende implementar aplicativo baseado na versão web - Foto: Fernanda Carvalho/Fotos Publicas

Em novos planejamentos, a Meta cogita colocar um fim ao aplicativo WhatsApp nativo para o sistema operacional Windows. No lugar, a big tech pretende implementar um aplicativo baseado na versão web, o que deve mudar a aparência do app e pode aumentar os problemas de desempenho para os usuários.

Segundo o site The Verge, a mudança faz parte de uma reestruturação mais ampla do WhatsApp dentro do sistema Windows, que deve facilitar como a Meta lida com o app. No entanto, a nova mudança pode desagradar alguns usuários.

WhatsApp nativo para Windows o possível fim

Lançado em agosto de 2022, o aplicativo nativo do WhatsApp, dispensa a necessidade de conexão com o celular para envio, recebimento e sincronização de mensagens. O aplicativo funciona por conta própria, sem vínculo com o WhatsApp do celular.

Meta, empresa dona do WhatsApp | Foto: JOSH EDELSON / AFP

Agora, a Meta (controladora do mensageiro) planeja abandonar essa versão nativa para Windows em prol de um app baseado na versão web.

O que isso significa?

Como o aplicativo baseado na versão web ainda não foi lançado, ainda não está claro quais serão, de fato, as mudanças em relação ao aplicativo nativo.

Na prática, a nova versão vinculada à web deve deixar de ser independente e funcionar vinculada à versão web (que, por sua vez, funciona vinculada ao celular).

Outras mudanças

De acordo com o The Verge, a versão mais recente do WhatsApp beta (versão de testes) também inclui mudanças de aparência, notificações e interface. O aplicativo beta conta com Canais, além de mais funcionalidades nos recursos de Status e Comunidades.

Meta usa tecnologia Edge WebView2 da Microsoft na versão para computador vinculado a web | Foto: JASON REDMOND / AFP

Para isso, a Meta está usando a tecnologia Edge WebView2 da Microsoft, que permite que o aplicativo para computador seja vinculado à versão web. A vantagem para a big tech é que ela não precisará mais manter duas versões separadas (app nativo e versão web), mas apenas uma versão..

Por que o novo app do WhatsApp pode desagradar usuários?

As mudança no app beta do WhatsApp baseado na versão web na aparência, interface e notificações, pode incomodar usuários que já estão acostumados com o aplicativo para Windows;

Além disso, o mensageiro estaria vinculado à internet, o que depende da conexão com o celular. Isso pode consumir mais memória RAM do que armazenamento do próprio dispositivo;

O próprio WhatsApp destaca que suas versões ativas para sistemas operacionais (Windows e Mac) trazem “maior desempenho e confiabilidade”. Ou seja, o app baseado na versão web pode reduzir esse desempenho.

Vale lembrar que, por ora, esse aplicativo ‘novo’ está disponível na versão beta, de testes. Não há data para quando essa mudança deve acontecer.