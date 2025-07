Líder em segurança da Google explica como se defender de golpes online

Veja dicas para se prevenir de ter seus dados roubados - Foto: Reprodução

O vazamentos de dados no meio virtual vem se tornando um preocupação para quem usa a internet. Recentente um vazamento afetou 16 bilhões de senhas do Google, Apple e Meta. Com isso, o Portal A TARDE separou algumas medidas cruciais para serem tomadas para que seus dados fiquem seguros.

O principal ponto para proteger seus dados digitais de golpes seria “ser o mais desconfiado possível”. É isso que diz a Líder de Segurança e Confiabilidade do Google na América Latina, Priscila Couto em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Somado a isso, Priscila separou alguns pontos em que as pessoas deveriam se atentar para se proteger enquanto navegam na web.

Saiba como se proteger ao navegar na internet