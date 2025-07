IA ameaça 92 milhões de empregos; veja os que sobrevivem

IA poderá eliminar milhões de empregos - Foto: Freepik

A inteligência artificial (IA) continua ganhando força em todo o mundo e grandes empresas já promovem redução em sua força de trabalho, substituindo os funcionários humanos pela tecnologia. Mas quais empregos estão mais ameaçados no mercado de trabalho?

Em entrevista ao website de notícias Axios, em maio, o presidente da startup de IA Anthropic declarou que, dentro de um a cinco anos, essa tecnologia talvez elimine a metade de todas as vagas para iniciantes em setores não manuais.

Um estudo do think tank Pew Research Center divulgou, segundo o G1, que entre as oportunidades mais ameaçadas estão as ocupações envolvendo coleta de informações e análise de dados, como programação de websites, textos técnicos, contabilidade e inserção de dados (data entry).

E quais os empregos mais resistentes? A pesquisa declara que são os que envolvem trabalho manual intenso, mais difíceis de automatizar, como operário de construção, cuidador infantil ou bombeiro.

Demissões após avanço da IA

O diretor executivo da Amazon, Andy Jassy, anunciou recentemente que a companhia reduzirá a sua força de trabalho. A gigante norte-americana não está sozinha.

O Wall Street Journal divulgou que, desde 2022, as empresas públicas dos Estados Unidos reduziram seu pessoal de escritório em 3,5%. Além disso, firmas como Microsoft, Hewlett Packard e Procter & Gamble anunciaram milhares de demissões.

o aplicativo de aprendizagem de idiomas Duolingo também comentou que está em seus planos substituir gradualmente seus empregados externos por inteligência artificial.

Impactos

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima que um quarto dos postos de trabalho em todo o mundo podem se tornar obsoleto devido à IA. No entanto, também há expectativas pela criação de novas oportunidades e aumento da produtividade.

Já o Fórum Econômico Mundial, no início de 2025, informou que as mudanças tecnológicas poderão eliminar 92 milhões de empregos existentes até o ano 2030. Enquanto isso, estima-se 170 milhões de novos postos.

A expectativa atual é de que a adoção ampla da IA vá atingir os empregados de nível educacional mais alto.

Bill Gates aponta mudanças

O Portal A TARDE já informou há alguns meses que Bill Gates previu que profissionais de três áreas nunca deverão ser substituídas por IA.

Em entrevista a Jimmy Fallon no The Tonight Show Starring, o fundador da Microsoft comentou sobre a profunda transformação pela qual a humanidade está passando e deixou claro o seu incentivo para que todos possam se especializar em três carreiras.

Programação

Biologia

Energia

De acordo com Bill Gates, a IA vai substituir os seres humanos em uma série de postos de trabalho e isso será uma mudança inevitável, com vários empregos de fato estando em risco.