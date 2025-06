Veja 3 profissões que nunca serão substituídas por IA, segundo Bill Gates

Bill Gates previu profissões que não serão substituídas pela IA - Foto: NICHOLAS KAMM/ AFP

A Inteligência Artificial (IA) está em um crescimento exponencial nos últimos anos e já começou a provocar impactos em todo o mundo. A inovação tem expandido para todas as áreas de trabalho. No entanto, Bill Gates previu que profissionais de três áreas nunca deverão ser substituídas por IA.

Em entrevista a Jimmy Fallon no The Tonight Show Starring, neste ano, o fundador da Microsoft destacou a profunda transformação pela qual a humanidade está passando.

O empresário deixou claro o seu incentivo para que todos possam se especializar em três carreiras, que, segundo ele, dificilmente serão preenchidas pela IA.

De acordo com Bill Gates, a IA vai substituir os seres humanos em uma série de postos de trabalho e isso será uma mudança inevitável, com vários empregos de fato estando em risco. Ao longo da próxima década, é possível que aconselhamento médico e tutoria, por exemplo, se tornem trabalhos automatizados em vez do uso de profissionais da saúde ou professores humanos, por exemplo.

3 áreas em que profissionais não deverão ser substituídos

Programação

O especialista declarou que a tecnologia da IA promete se tornar cada vez mais importante e, por isso, os programadores são absolutamente indispensáveis.

Os profissionais deverão atuar principalmente para criar sistemas complexos e escaláveis. Por isso, os humanos continuarão sendo necessários.

“Ela pode apoiar o desenvolvimento de software e a criação de sistemas complexos ou inovadores, mas ainda exigirá conhecimento humano e adaptabilidade”, destacou o bilionário.

Biologia

Gates também destacou que, pelo menos por enquanto, a IA ainda não têm pensamento crítico baseado em contextos reais.

“Os biólogos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento humano e nas descobertas médicas. Mesmo com a ajuda da IA, formular hipóteses e alcançar avanços conceituais continua sendo uma tarefa profundamente humana”, disse.

Energia

O cofundador da Microsoft ainda afirmou na entrevista que os profissionais dessa área são essenciais para as “necessidades imprevisíveis de um clima global em mudança”.

Bill Gates completou garantindo que esta é uma área que não pode ser totalmente controlada pela Inteligência Artificial.