Bill Gates afirma que, em 10 anos, IA deve substituir humanos

Gates citou preocupações com o impacto no mercado de trabalho. - Foto: Ludovic Marin | AFP

Em declarações recentes, Bill Gates afirmou que, em dez anos, a inteligência artificial (IA) deve realizar a maior parte das tarefas atualmente feitas por humanos, incluindo funções complexas como diagnóstico médico e ensino personalizado.

Em entrevistas recentes, o fundador da Microsoft afirmou que, dentro de uma década, a IA será capaz de realizar grande parte das atividades hoje executadas por pessoas. “Com a IA, em dez anos, os humanos não serão mais necessários para a maioria das coisas”, declarou​​.

Embora veja grande potencial, Gates também reconhece as preocupações com o impacto no mercado de trabalho. Ele acredita que muitos empregos, incluindo os intelectuais, poderão ser substituídos por sistemas autônomos, um ponto também defendido por Mustafa Suleyman, CEO de IA da Microsoft. No entanto, Gates afirma que áreas como esportes e interações sociais ainda dependerão de humanos.

Ele também fez um alerta para os riscos da IA, como erros e desinformação. Gattes enfatizou a necessidade de um equilíbrio entre os benefícios da automação e políticas públicas que assegurem inclusão e bem-estar social em um mundo em rápida transformação.