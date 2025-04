Stephen Hawking fez previsões ousadas para 2025 há 30 anos; saiba quais

Stephen Hawking acertou em "previões" que fez em 1995 - Foto: AFP

O físico britânico Stephen Hawking (1942-2018) surpreendeu em 1995 com um discurso sobre como imaginava que o mundo estaria em 30 anos. O desabafo dele foi feito para a britânica BBC, que, na época, instigou cientistas e pensadores no programa "Tomorrow's World" com o desafio.

Stephen Hawking falou sobre a exploração espacial e previu que, até 2025, seria possível contar com tecnologia suficiente para minerar asteroides. Para ele, empresas privadas estariam liderando missões em busca de metais raros em corpos celestes próximos à Terra.

O físico ainda comentou que o lixo espacial se tornaria uma ameaça crescente e sugeriu no programa a respeito das soluções criativas.

Stephen Hawking também previu a transformação digital que moldaria as décadas seguintes e fez uma atencipação sobre a onipresença da internet e seu impacto no acesso à informação.

No programa britânico, o cientista ainda vislumbrou o uso disseminado de assistentes virtuais e dispositivos com chips inteligentes. Desde 1995, a população mundial tem observado o avanço de celulares, eletrodomésticos inteligentes e assistentes de voz baseados em inteligência artificial.