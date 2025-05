Formação para a indústria amplia chances de inserção em empregos

Senai Bahia e outras instituições tem papel crucial como pilar na economia baiana - Foto: Divulgação

A indústria, um dos pilares da economia baiana, tem impulsionado a demanda por profissionais cada vez mais qualificados. Da RMS ao Extremo Sul, cresce a oferta de cursos técnicos e superiores orientados às necessidades deste setor produtivo. Instituições como o Senai, os Institutos Federais da Bahia (IFBA) e universidades públicas desempenham papel estratégico na formação de mão de obra especializada.

Segundo dados disponibilizados pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), os setores de transformação, petroquímica, alimentos e mineração vêm puxando a retomada econômica e exigem profissionais com competências técnicas alinhadas à Indústria 4.0, como automação, eletrotécnica, química industrial e logística.

A interiorização da formação técnica e superior em áreas correlatas à indústria tem se revelado um instrumento fundamental na redução de desigualdades regionais na formação de mão de obra qualificada para este setor, que, tradicionalmente, encabeça listas de ocupações mais bem remuneradas no mercado de trabalho.

SENAI Bahia

Com uma infraestrutura de qualidade reconhecida pelo mercado, o SENAI Bahia oferece uma vasta gama de cursos, em mais de 30 áreas do conhecimento, incluindo cursos técnicos, Aprendizagem Industrial (Jovem Aprendiz), cursos de qualificação profissional e cursos profissionalizantes de curta duração.

As mensalidades dos cursos técnicos variam de R$ 302,70 a R$ 585,89. Já os cursos profissionalizantes de curta duração têm valores unitários variados, que podem ser divididos em até 12X no cartão de crédito.

A instituição conta com 21 unidades educacionais fixas na Bahia, localizadas nas diversas regiões do estado, dentre os quais nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Salvador (Cimatec e Dendezeiros), Senhor do Bonfim, Serrinha, Vitória da Conquista.

Para mais informações sobre cursos e unidades acesse: www.senaibahia.com.br

AVALIAÇÃO E CURSOS DE DESTAQUE

Instituição está entre as melhores do Brasil, segundo avaliação do MEC. Em abril deste ano, a Universidade SENAI Cimatec conquistou a nota máxima no IGC (5), no seleto clube 3,2% das universidades e faculdades brasileiras. Diversos cursos se destacaram nacionalmente. O curso de Engenharia de Computação obteve nota máxima (5), sendo classificado como o 4º melhor curso do Brasil e o melhor das regiões Norte e Nordeste, dentre todas as instituições de ensino superior. O curso de Engenharia Química também teve desempenho de excelência e foi classificado como o melhor curso das regiões Norte e Nordeste, assim como o curso de Engenharia Elétrica.

VALOR DAS MENSALIDADES

Além das engenharias a instituição oferece graduação de Ciência de Dados e Inteligência Artificial (EAD). Os valores das mensalidades variam entre R$ 829,50 (EAD) e R$ 2.738,42.

PÓS-GRADUAÇÃO

A instituição oferece também cursos de MBA, MBI e MTI com mensalidades variando entre R$ 730 e R$ 890. Os cursos de especialização podem ser cursados pagando-se entre R$ 830 a R$ 1.030. E há dois cursos novos: Computação Quântica e Comunicação Quântica 100% gratuitos.

Instituto Federal da Bahia (IFBA)

Outra instituição com destacada atuação na formação técnica e superior, o Instituto Federal da Bahia (IFBA) possui campi distribuídos em diversas regiões do Estado além de contar com infraestrutura moderna, corpo docente qualificado e políticas de incentivo à pesquisa aplicada e inovação.

O IFBA disponibiliza cursos técnicos integrados, subsequentes e superiores, abrangendo áreas fundamentais à indústria, e mantém 22 campi espalhados por diferentes regiões da Bahia, distribuídos em 26 dos 27 territórios de identidade do Estado. Sua ampla presença territorial permite ao IFBA atuar diretamente no desenvolvimento regional por meio da formação de mão de obra qualificada para os setores produtivos e tecnológicos.

Para mais informações sobre cursos, acesse: https://portal.ifba.edu.br

AVALIAÇÃO E CURSOS DE DESTAQUE

O IFBA destaca-se como uma das principais instituições públicas de ensino tecnológico e industrial do estado, com desempenho notável em avaliações oficiais do MEC. A instituição alcançou conceito 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) de 2024. Com desempenho de excelência em avaliações oficiais, possui vários cursos de qualidade exemplar: o curso de Engenharia Química (Salvador) obteve nota 5 no Enade 2019, sendo o melhor do Norte e Nordeste e o 3º melhor do país; Análise e Desenvolvimento de Sistemas (em Salvador) alcançou nota 5 no Enade 2021; o curso de Engenharia Civil (em Eunápolis) recebeu conceito 5 no Enade 2019.

PÓS-GRADUAÇÕES OFERTADAS

Com foco no fortalecimento da indústria 4.0 e na capacitação de alto nível, o Instituto vem ampliando sua atuação em programas de pós-graduação. A instituição oferta especializações e cursos stricto sensu com forte apelo estratégico, como o Mestrado em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP), o ProfNIT – voltado à propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) figura entre as instituições mais relevantes do País. Com sede em Salvador e campi em outras cidades baianas, a UFBA alia sua longa tradição acadêmica, e projetos de inovação que dialogam com as demandas da Indústria 4.0. Largamente reconhecida pela sua qualidade e pelo impacto na formação de mão de obra qualificada, a universidade mantém forte atuação em áreas estratégicas como engenharia e produção industrial.

A instituição oferece graduações em engenharia, além de pós-graduações em áreas como Engenharia Industrial, com ênfase em automação, processos produtivos e tecnologias emergentes. Também mantém especializações como a de Engenharia de Produção com foco na Indústria 4.0, abordando temas como Internet das Coisas e sistemas ciberfísicos.

Para mais informações sobre cursos, acesse: www.ufba.br

AVALIAÇÃO E CURSOS DE DESTAQUE

A universidade obteve conceito máximo (5) no Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado em 2024 pelo MEC, figurando entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil. Com um IGC contínuo acima de 4,0, destaca-se tanto na graduação quanto na pós-graduação. Engenharia Elétrica e Engenharia Civil obtiveram nota 5 no Enade 2022, posicionando-se entre os melhores do País. Cursos como Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Controle e Automação e Sistemas de Informação também apresentaram desempenho destacado, com conceito 4.

OUTRAS POSSIBILIDADES

Outras tradicionais universidades baianas, de fundamental importância para o desenvolvimento do interior a Universidade do Recôncavo Baiano (UFRB) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) também oferecem cursos voltados à indústria. A UFRB, com IGC 4, oferta Engenharia de Computação, Engenharia Sanitária e Ambiental e Tecnologia Assistiva, todos com desempenho de excelência no Enade. A UFOB também alcançou IGC 4 e mantém cursos como Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, alinhados às demandas do oeste baiano. Ambas instituições públicas combinam qualidade acadêmica e estrutura em expansão.