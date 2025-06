Conheça as 8 profissões que mais geram emprego na Bahia

Área da Administração está no topo das profissões que mais geram emprego - Foto: Reprodução | Freepik

A Bahia conseguiu se manter na liderança da geração e empregos com carteira assinada na região Nordeste pelo quarto mês consecutivo. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas sabe quais as profissões que mais geram emprego no estado?

A Bahia fechou mês com 14.353 novos postos formais, resultado de 90.186 admissões e 75.833 desligamentos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

No acumulado do ano, entre janeiro e abril de 2025, o estado tem saldo de 46.450 novos empregos formais.

Nos últimos 12 meses, a Bahia abriu 95 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.

8 profissões que mais geram emprego na Bahia

Na Bahia, pessoas formadas em Administração e cursos correlatos têm a possibilidade de encontrar mais ofertas de trabalho, segundo dados da Quero Bolsa.

Confira a lista das profissões que mais geram profissões na Bahia:

Assistente Administrativo Enfermeiro Auxiliar de Escritório, em Geral Farmacêutico Vendedor de Comércio Varejista Supervisor Administrativo Recepcionista, em Geral Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Setores em alta na Bahia em 2025

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, em abril, o desempenho positivo foi registrado em quatro dos cinco grandes setores de atividades econômicas avaliados na Bahia. O destaque do mês foi o setor de Serviços.

Veja os saldos de vagas abertas de cada setor:

Serviços (7.850 mil vagas);

Indústria (2.712 mil vagas);

Construção (2.304 mil vagas);

Comércio (1.982 mil vagas).

Agropecuária (-495 vagas).

Cidades da Bahia com alta

Salvador foi o município baiano com melhor saldo em abril, com 3.906 novos postos. A cidade possui, segundo dados de abril, 684,3 mil empregos formais.

Na sequência aparecem Lauro de Freitas (1.111), Feira de Santana (907), Medeiros Neto (872) e Vitória da Conquista (495).