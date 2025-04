RANKING Veja as 15 profissões com maiores salários do Brasil Oficiais maquinistas em navegação lideram a lista, com salário médio de mais de R$ 24 mil Por Redação 12/04/2025 - 9:53 h

O ranking com os maiores rendimentos foram captados no no quarto trimestre de 2024 - Foto: Reprodução

Um levantamento realizado com microdados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou as 428 profissões com maiores salários no Brasil. O ranking com os maiores rendimentos foram captados no no quarto trimestre de 2024, e mostra oficiais maquinistas em navegação liderando a lista, com salário médio de mais de R$ 24 mil. Eles estão no topo de uma lista de 15 carreiras levantadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, superando médicos, juízes e diretores de empresas. Confira a lista completa: Profissão: Oficiais Maquinistas Em Navegação

Salário: R$ 24.686,16 Profissão: Diretores Gerais E Gerentes Gerais

Salário: R$ 20.677,70 Profissão: Médicos Especialistas

Salário:R$ 20.139,72 Profissão: Dirigentes De Explorações De Mineração

Salário:R$ 19.417,09 Profissão: Juízes

Salário:R$ 19.029,25 Profissão: Dirigentes De Pesquisa E Desenvolvimento

Salário:R$ 16.607,59 Profissão: Dirigentes De Políticas E Planejamento

Salário:R$ 15.347,20 Profissão: Trabalhadores Do Serviço Direto Aos Passageiros

Salário: R$ 15.144,71 Profissão: Filósofos, Historiadores E Especialistas Em Ciência Política

Salário:R$ 15.000,00 Profissão: Escriturários Gerais

Salário:R$ 14.838,09 Profissão: Agentes Da Administração Tributária

Salário:R$ 14.745,86 Profissão: Médicos Gerais

Salário:R$ 14.710,78 Profissão: Economistas

Salário:R$ 14.487,35 Profissão: Dirigentes De Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicações

Salário: R$ 14.178,88 Profissão: Dirigentes Financeiros

Salário:R$ 14.100,83

