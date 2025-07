Jerônimo indica mudanças no secretariado apenas em 2026

Governador autorizou estudos para a expansão do VLT de Salvador, nesta segunda-feira, 21 - Foto: Feijão Almeida / GOVBA

Aguardada há meses, a reforma administrativa do governo Jerônimo Rodrigues (PT) pode ficar para o ano que vem. Foi o que indicou o próprio petista durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 21, no ato que autorizou a expansão do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador.

Na conversa com a imprensa, Jerônimo disse que as mudanças no seu secretariado vão levar em conta os titulares que possuem mandatos e que pretendem se desincompatibilizar dos cargos para concorrer às eleições.

“Estou planejando. Vou ter que conversar com os partidos, porque meu desejo é que estes se afastem no primeiro dia do ano de 2026, para que não atrapalhem o meu governo”, afirmou o governador.

Apesar do indicativo, o chefe do Executivo estadual não descartou alterações pontuais em alguns cargos.

“Vou conversar ainda com a minha base, com os partidos, para poder garantir que a gente já pense nessa modelagem lá na frente. Se tiver alguma coisa é menor, mas não tem nada previsto”, pontuou.

Últimas mudanças

As últimas mudanças promovidas por Jerônimo Rodrigues em seu secretariado aconteceram em março, quando foram anunciados Marcus Vinícius Di Flora, para a Secretaria de Comunicação (Secom) e Pablo Barrozo na Secretaria de Agricultura (Seagri). No mesmo mês, os comandos das forças de segurança também foram trocados.

Segundo apuração do Portal A TARDE, as próximas alterações na gestão devem acontecer na Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb).

A expectativa é de que o secretário da Saeb Edelvino Góes, dê lugar a Rodrigo Pimentel, atual diretor-geral do Detran.