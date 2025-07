VLT de Salvador vai bater 40 km com novo trecho Comércio-Calçada

A CTB já está autorizada a iniciar os trâmites para extensão do VLT até o Comércio - Foto: Divulgação | GOVBA

Com a confirmação do novo trecho entre os bairros da Calçada-Comércio, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) chegará a marca de 40 quilômetros de extensão.

Nesta segunda-feira, 21, o governador Jerônimo Rodrigues, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deram aval à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) para tomar providências para a assinatura do aditivo contratual que vai garantir o novo percurso do VLT.

Conforme informou o diretor de obras da CTB, Eracy Lafuente Pereira Maciel, durante discurso no evento, a nova parada do modal de transporte será construída entre o Mercado Modelo e o Terminal Náutico e terá cerca de 3,5 quilômetros.

“Com essa obra, nós estamos ultrapassando a nossa própria meta, a meta desse governo. Nós temos hoje algo em torno de 37 quilômetros de extensão de metrô. Nós vamos ter 40 quilômetros de extensão de Veículo Leve Sobre Trilhos. Ou seja, a cidade de Salvador está ingressando numa das cidades mais importantes no transporte ferroviário do Brasil”, frisou Eracy.

Saldo do metrô

O trecho será financiado com um saldo do contrato do tramo 3 do metrô de Salvador, conforme explicou o secretário da Casa Civil, Afonso Florence.

“Esse recurso veio de um saldo do contrato do tramo 3 do metrô, Pirajá/Águas Claras, que foi uma obra pública feita pela CTB, e ali foi possível uma economia de contrato. Foi feito o pedido de autorização dado pela Caixa para transferir do metrô para o VLT”, disse Florence.

“Rui deu prosseguimento às obras que Wagner iniciou e iniciou novas. O governo Jerônimo elaborou o trecho Campo Grande-Lapa, Lapa-Campo Grande, com recurso do PAC. Então, o dinheiro que estava no metrô de saldo, pedimos a transferência para o VLT. Obtivemos autorização, estamos assinando um aditivo de contrato para que a mesma empresa que venceu a licitação e que está construindo esse trecho Calçada-Paripe, faça também Calçada-Comércio”, acrescentou.

Obras do VLT

O VLT de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024. Em julho, houve a oficialização da compra de equipamentos elétricos e 40 trens em parceria com o Governo do Mato Grosso, adquiridos por cerca de R$ 1 bilhão.

