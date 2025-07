VLT de Salvador será como o VLT Carioca? Entenda como deve funcionar

VLT Carioca e projeto do VLT de Salvador - Foto: Divulgação/VLT Carioca | CTB

Como vai ser andar de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) pelas ruas de Salvador? Para responder essa pergunta, a equipe de Portal A TARDE foi até o Rio de Janeiro, onde o sistema já está em operação e que serve de referência no Brasil.

| Foto: Divulgação/VLT Carioca

O VLT carioca, que liga a Região Portuária da cidade ao centro financeiro e é considerado um legado dos Jogos Olímpicos de 2016, conta com 28 km de trilhos, 30 estações e quatro linhas que cortam a região central da cidade. Ao contrário dos ônibus e trens convencionais, o VLT não pode ser acessado em qualquer ponto da via: é necessário estar em uma das estações ao longo do trajeto.

As paradas lembram uma calçada elevada, sem catracas ou portões, mas com máquinas de autoatendimento e validadores de passagem.

No Rio, a tarifa atual é de R$ 4,70 e o pagamento é feito por meio de cartão específico, que deve ser validado assim que o passageiro entra no vagão. Quem for pego sem validar o bilhete pode ser multado em R$ 170.

Como será em Salvador?

Trens VLT de Salvador em reforma em São Paulo | Foto: Divulgação

O VLT de Salvador deverá funcionar de forma semelhante do VLT Carioca. Das 34 paradas previstas, 29 não terão catracas, e os passageiros deverão usar validadores dentro dos vagões para registrar a passagem. A diferença é que, por enquanto, não há definição oficial sobre o valor da tarifa ou das multas por evasão.

Os trens da capital baiana terão capacidade para até 400 passageiros, ligeiramente abaixo dos 420 do sistema carioca. O projeto prevê a construção de três trechos, totalizando 36,4 km de percurso e atendendo até 100 mil pessoas por dia.

As obras seguem em andamento. Atualmente, os lotes 1 e 2 estão com 18,67% e 13,30% de execução, respectivamente. O investimento total no sistema passa dos R$ 5 bilhões, e a previsão é que o modal esteja 100% implantado até agosto de 2028.

Obras do VLT | Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Confira como pode ser o VLT de Salvador: