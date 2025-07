Contagem regressiva: nova Rodoviária de Salvador ganha previsão final

Novo terminal pode ser inaugurado ainda neste ano - Foto: Divulgação

O anúncio da tão esperada inauguração da Nova Rodoviária de Salvador está próxima de acontecer. Nesta segunda-feira, 21, durante o ato que autorizou a expansão do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que os últimos ajustes estão sendo feitos para a entrega da obra.

“Pedi ao secretário Afonso Florence, que é quem coordena as grandes obras, que até o final de agosto a gente tenha uma data já adequada, conversando com o consórcio da Nova Rodoviária para que a gente possa programar a inauguração. Eu espero que até o final desse ano a gente possa fazer a entrega definitiva”, disse o governador.

O equipamento está em fase avançada de construção e está sendo erguido no bairro de Águas Claras, nas margens da BR-324.

Prazo anterior

Em abril deste ano, o presidente do conselho de administração da Sinart, concessionária responsável pela obra, Eduardo Pedreira, projetou a entrega do equipamento no próximo mês de outubro.

"As obras da Rodoviária serão entregues até 7 de outubro deste ano, 2025. A partir daí, existe uma previsão contratual, que é fazer a mudança da rodoviária antiga para rodoviária nova, que, a princípio, se prevê em 15 dias. Quem determina isso é o Poder Concedente, o governo. Mas eu diria que, até o final de outubro, a nova já estará operando e já não existe mais a rodoviária velha", explicou o empresário.

As obras foram iniciadas em novembro de 2019, porém, desde o início da pandemia, vinha sofrendo com o aumento dos custos dos insumos de construção, o que gerou atrasos no cronograma. Surpresas como o solo, danificado pelo aterro sanitário que existia no local tempo atrás, ajudaram a atrasar ainda mais o empreendimento.

Porém, a partir de conversas entre a concessionária Sinart, a Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia), a Seinfra (Secretaria Estadual da Infraestrutura) e a Casa Civil, as obras voltaram ao seu melhor ritmo, mais acelerado.

O investimento total é de R$ 200 milhões, com recursos da concessionária responsável pela obra.