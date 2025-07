Blogueiro debocha de ação contra Bolsonaro e compara a caso Geddel

ALVO DO STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O empresário Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), por tentativa de golpe de Estado, ironizou a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante a ação, os agentes encontraram US$ 14 mil e R$ 8 mil, em espécie, na casa do ex-presidente, em Brasília. O assunto foi alvo de chacota de Figueiredo, que aproveitou o caso para relembrar a prisão do ex-ministro de infraestrutura de Lula (PT), Geddel Vieira Lima.

“Urgente: saíram as imagens dos 10 mil doláres apreendidos na casa de Bolsonaro”, escreveu o blogueiro, em suas redes sociais, neste sábado, 19. A imagem, por sua vez, é dos R$ 51 milhões apreendidos no apartamento de Geddel, em Salvador.

Ele ainda completou: “Mentirinha. A imagem é dos 51 milhões de reais apreendidos na casa do ex-ministro da infraestrutura do Lula em 2017, época em que a Polícia Federal trabalhava para prender corruptos”.

URGENTE: SAÍRAM AS IMAGENS DOS 10 MIL DÓLARES APREENDIDOS NA CASA DE BOLSONARO!



Paulo Figueiredo é acusado de praticar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades quando era comentarista da Jovem Pan, em 2022. Ele é neto do ex-general João Batista Figueiredo, último presidente do período da ditadura militar no Brasil.

Bolsonaro é alvo de busca e apreensão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de uma operação da Polícia Federal na sexta-feira, 18. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão na residência do ex-mandatário, localizada no Jardim Botânico, em Brasília, e na sede nacional do Partido Liberal.

Segundo o portal Metrópoles, Bolsonaro estava em casa no momento em que os policiais chegaram.

Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além das buscas, o ex-presidente também foi alvo de medidas restritivas determinadas pelo magistrado.