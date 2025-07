Deputado defende prisão de Bolsonaro e dispara contra Trump: 'ditador'

Robinson Almeida subiu o tom diante de sanções contra ministros do STF e chamou Trump de ditador - Foto: Divulgação

Após as sanções anunciadas pelo governo dos Estados Unidos contra ministros do STF, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) reagiu e chamou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "ditador".

Para ele, a decisão americana de revogar visto dos ministros do Supremo Tribunal Federal é mais uma ação de pressão sobre o Brasil para defender a família Bolsonaro. O parlamentar baiano voltou a defender a responsabilização criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por crimes contra a democracia, a economia e a soberania brasileira.

“Trump é um ditador sem farda, que inspira e orienta os Bolsonaros no Brasil. É o ídolo de uma família que tentou destruir a democracia brasileira, tramar contra as instituições, sabotar a economia, desmoralizar a República e entregar a soberania nacional aos interesses estrangeiros. Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro devem ser presos pelo conjunto de graves crimes que cometeram contra o Brasil e o povo brasileiro”, afirmou o parlamentar. "É inadmissível que conspirem contra o Brasil, sabotem nossa economia, para se livrar da prisão", enfatizou.

Robinson reforçou que os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 não foram ações isoladas, mas sim parte de um projeto autoritário orquestrado com base em alianças internacionais, com apoio de setores da extrema direita global.

“Eles queriam transformar o Brasil num quintal de Washington. Mas o povo brasileiro não aceita mais ser submisso. Este país não será mais colônia de ninguém”, disse. “É inaceitável que uma nação interfira no sistema de Justiça de outro país soberano. O que os EUA fizeram é um atentado diplomático e institucional intolerável. Já pensou se algum outro país fizesse o mesmo com os EUA?”, refletiu.

Sem anistia

Robinson Almeida ainda elogiou a postura do presidente Lula frente ao episódio, destacando a firmeza do petista na defesa do Brasil, das instituições democráticas e da soberania nacional.

“Lula tem conduzido o país com altivez e responsabilidade. Não se curva a ameaças, defende a Constituição e sabe o valor da nossa independência. É um estadista que representa com dignidade o povo brasileiro e que não vai permitir que forças internas ou externas sabotem o nosso futuro", completou Robinson, ao ratificar posição contra anistia da família Bolsonaro e dos envolvidos ao ataque a sede dos três poderes em janeiro de 2023.

“Não há anistia para quem conspirou contra o Brasil. O que está em jogo é o futuro de uma nação livre, soberana e democrática. E nós vamos defender isso com todas as forças”, concluiu Robinson Almeida.