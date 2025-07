Em pronunciamento, Lula diz que Trump faz chantagem com tarifaço

Pronunciamento de Lula foi ao ar na noite de quinta-feira, 17 - Foto: Reprodução / Youtube

Em pronunciamento em rede nacional que foi ao ar na noite de quinta-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) direcionou seu arsenal contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A sua contraparte norte-americana foi o alvo do petista por conta da tarifa de 50% dos produtos brasileiros exportados ao país e também por causa da investigação comercial que colocou o Pix como uma prática desleal em comparação aos métodos convencionais de pagamento.

No discurso de mais de quatro minutos, Lula falou que o tarifaço anunciado por Trump seria uma “chantagem inaceitável” e que o governo brasileiro não teve retorno das tentativas que fez de negociação com os EUA.

O presidente também rebateu os ataques à Justiça brasileira feitas por Trump por conta do julgamento de Jair Bolsonaro (PL), ao qual, segundo o norte-americano, persegue e faz uma caça às bruxas contra o ex-presidente.

“O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de dez reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaça às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com o poder judicial independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, o princípio da prevenção da inocência, do contraditório e da outra defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional”, disse Lula.

Lula ainda criticou, os políticos que defendem as tarifas que os EUA querem impor ao Brasil. Sem citar nomes, ele chamou este grupo de "verdadeiros traídores da pátria".

Defesa do Pix

No pronunciamento, Lula também defendeu o Pix, que foi alvo de críticas dos Estados Unidos nos últimos dias.

“Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo”, afirmou.

Nesta semana, governo dos Estados Unidos iniciou uma investigação de cunho comercial contra o Brasil, tendo o PIX e a rua 25 de Março como alvos, segundo relatório do Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR).

"O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz trecho do documento.