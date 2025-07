Trump volta a defender Bolsonaro e tarifa contra o Brasil

Trumpo voltou a defender Bolsonaro - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender a adoção da taxa de 50% dos produtos brasileiros exportados para o país, medida que entra em vigor a partir de agosto. Ao comentar o assunto, nesta quarta-feira, 16, o chefe da Casa Branca reforçou suas intenções políticas.

Trump afirmou, mais uma vez, acreditar que Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, tem sido vítima de perseguição, e disse que usará desse método (imposição de tarifas) para negociar com os demais países.

"O melhor acordo que podemos fazer (com outros países) é enviar uma carta, e a carta diz que você vai pagar 30%, 35%, 25%, 20%. Em um caso é 50%, o Brasil, porque o que estão fazendo com seu ex-presidente é uma desgraça. Eu conheço o ex-presidente, ele lutou muito pelo povo do Brasil. Acredito que ele é um homem honesto e que o que estão fazendo com ele é algo terrível", disparou o presidente americano.

Carta aos Estados Unidos

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) enviou uma carta conjunta com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, direcionada ao governo americano, em que questiona a taxação anunciada pelos Estados Unidos, e cobra respostas acerca das tarifas anteriores.

"O governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio, feito em 9 de julho, da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, a partir de 1° de agosto. A imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre nossos países", diz trecho do documento.

Entenda a medida de Donald Trump

Donald Trumpo anunciou, na última semana, a imposição de uma taxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país, como forma de retaliação ao que ele considera uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, diz trecho do documento apresentado por Trump.