Tarifa dos EUA acirra racha entre Bolsonaro e Mourão

Bolsonaro e Mourão - Foto: Evaristo Sá/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu, nesta terça-feira, 16, as críticas do senador Hamilton Mourão (Republicanos) às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil.

"Ele que nos aponte o caminho para resolver internamente. Não tem como, hoje em dia, resolver internamente essas questões", iniciou Bolsonaro em entrevista à CNN. "Acho lamentável a declaração dele", acrescentou.

O ex-presidente ainda alertou o seu ex-vice-presidente e ironizou um pedido de resolução da situação. “Ele tem que ter cuidado [com o que ele fala]. O artigo 53 [da Constituição] não vale para ele também não. Mas eu não quero mais arranjar problemas aqui, eu espero que Mourão nos mostre como resolver esse problema. Gostaria de receber telefone dele, ele tem meu número, para me dizer como resolver internamente o que estamos vivendo no Brasil.”

Mourão x Trump

Ontem, o ex-vice-presidente de Bolsonaro disse, ao comentar o 'tarifaço' de 50% imposto pela Casa Branca na exportação de produtos brasileiros para o país, não aceitar que Trump "meta o bedelho" em assuntos nacionais. Ao decretar a taxação, o presidente norte-americano apontou questões políticas e jurídicas do Brasil, afirmando que Bolsonaro tem sido vítima de perseguição.

“Eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho no caso aqui que é interno nosso”, disparou Mourão, que continuou. “Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso”, completou o senador.

No último dia 9, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil a partir de 1° de agosto.

No documento, o chefe da Casa Branca afirma que a medida é uma retaliação ao que ele aponta como uma 'perseguição' contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem ele é próximo.