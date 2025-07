Jerônimo manda recado para Trump após tarifaço

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A taxa de 50% dos Estados Unidos em produtos brasileiros exportados para o país, anunciada na última semana por Donald Trump, ainda repercute. Nesta terça-feira, 15, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) mandou um recado para o presidente americano.

Jerônimo, que participou da abertura do Encontro Tempo de Transformar, promovido pela Secretaria de Educação, afirmou que Trump não pode se comportar como um "xerife do mundo".

"Ele quer ser xerife do mundo, mas o mundo não precisa de xerife. Está nos dando a oportunidade de discutir o quanto eu sou patriota, o quanto você é patriota", disse Jerônimo, durante discurso para estudantes e educadores.

Em carta enviada ao presidente Lula (PT), o chefe da Casa Branca afirmou que a nova medida entrará em vigor no dia 1º de agosto.

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida, que terá fortes impactos na economia brasileira e também na economia baiana, surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.