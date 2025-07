Brasil reage a Trump? Lula assina decreto contra tarifaço dos EUA

Presidente Lula (PT) assinando decreto - Foto: Reprodução

O presidente Lula (PT) assinou nesta segunda-feira, 14, a regulamentação da Lei da Reciprocidade Econômica após o tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras anunciado pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

A informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante entrevista com jornalistas após evento com representantes dos taxistas, em Brasília.

O gestor também confirmou à imprensa que o decreto deve ser publicado no Diário Oficial da União (DOU) na terça, 15.

“Já está pronto o decreto. Vamos despachar com ele agora. [...]. A denominação reciprocidade pode responder a um formato rápido se outro país fizer medidas semelhantes a essa que foi anunciada pelos Estados Unidos”, disse o baiano, descartando a possibilidade de uma edição extra do documento.

O despacho entre o presidente e os ministros, por sua vez, não consta na agenda oficial do mandatário.

O que diz a Lei da Reciprocidade?

A lei autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras unilaterais, como taxas e outras medidas severas aos produtos do Brasil no mercado global, foi sancionada pelo mandatário em abril após aprovação no Congresso Nacional.

A nova ofensiva do petista tem o intuito de retaliar as medidas impostas pelo chefe da Casa Branca, que devem atingir setores estratégicos da economia brasileira, e uma aposta dos governistas para reverter a crise diplomática entre os países.

Comitê de empresários

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai criar um comitê de empresários para tratar de saídas para o tarifaço anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a produtos brasileiros exportados ao país norte-americano.

A decisão foi tomada durante reunião de emergência com ministros e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Palácio da Alvorada, na noite de domingo, 13.

O comitê será presidido pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida, que terá fortes impactos na economia brasileira e também na economia baiana, surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.