Lula criará comitê para discutir medidas contra tarifaço de Trump

Presidente Lula estuda medidas contra Trump - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai criar um comitê de empresários para tratar de saídas para o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros exportados ao país norte-americano.

A decisão foi tomada durante reunião de emergência com ministros e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Palácio da Alvorada, na noite de domingo, 13.

Lula avisou aos ministros que deve se reunir pessoalmente com empresários para tratar desse tema já na manhã desta segunda-feira, 14.

O comitê terá a participação dos ministérios da Fazenda (Fernando Haddad), das Relações Exteriores (Mauro Vieira) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Geraldo Alckmin).

Decreto de reciprocidade

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou, em coletiva de imprensa no domingo,13, que o governo brasileiro está preparado para usar o decreto de reciprocidade e revidar as taxas dos americanos. É esperado que o decreto saia até a próxima terça-feira, 15.

O vice-presidente disse ainda que deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir sobre o comitê que vai chefiar a resposta ao tarifaço, formado por representantes do governo e da iniciativa privada.

Manifestação do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, divulgou uma carta na noite de domingo, 13, no qual responde ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço.

Na carta, intitulada de "Em Defesa da Constituição, da Democracia e da Justiça", Barroso diz que a decisão do presidente norte-americano se baseia em uma "compreensão imprecisa dos fatos” ocorridos nos últimos anos no Brasil.

Barroso afirmou que não há perseguição no Brasil e que a Justiça, se dá com base nas provas e respeitado o contraditório". Ele também afirma que o STF vai fazer o julgamento da denúncia da tentativa de golpe de Estado "com independência e com base nas evidências".