Trump está frustrado com negociações do Brasil, diz assessor

Trump analisa proposta de acordos comerciais - Foto: Jim Watson/AFP

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está frustrado com as negociação comerciais do Brasil.

Em entrevista à ABC neste domingo, 13, Hassett afirmou que a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros visa estimular a produção nos Estados Unidos, e que o presidente americano "tem autoridade para impor as tarifas se acreditar que as ações e políticas do Brasil são uma ameaça à segurança nacional".

Hassett também declarou que Trump analisou algumas propostas de acordos comerciais com outros países, mas acredita que elas precisam ser melhores para que haja consenso.

"Bem, essas tarifas são reais se o presidente não conseguir um acordo que considere bom o suficiente. As conversas estão em andamento e veremos como a poeira se acomoda", disse o assessor.

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida, que terá fortes impactos na economia brasileira, surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.