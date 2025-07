Bahia está entre os estados que mais exportaram para os EUA neste ano

Exportações da Bahia para os EUA totalizaram US$ 560 milhões no primeiro semestre de 2025 - Foto: Manu Dias | GOV-BA

A tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou o alerta em vários estados, e na Bahia não foi diferente.

No primeiro semestre de 2025, as exportações do Brasil para os EUA totalizaram US$ 20 bilhões (R$ 111 bilhões na conversão atual). Um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Desta quantia, cerca de US$ 560 milhões (R$ 3,1 bilhões) são da Bahia. O estado é o 10º na lista das unidades da federação que mais enviaram produtos para o mercado norte-americano durante o período.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Bahia é o segundo do Nordeste com maior volume de negócios com os EUA, perdendo apenas para o Ceará, que contabilizou US$ 570 milhões, e seguido do Maranhão, que registrou US$ 340 milhões.

Entre os produtos da Bahia mais embarcados para o mercado norte-americano, no período entre janeiro a junho deste ano, estão itens de peso estratégico na balança comercial do estado, como a celulose, que lidera o ranking, além de derivados do setor petroquímico, cacau e combustíveis.

Estados mais impactados

Cinco estados responderam por mais de 70% das exportações brasileiras aos EUA nos primeiros seis meses de 2025, são eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Confira os números destes estados:

São Paulo: US$ 6,4 bilhões exportados;

Rio de Janeiro: US$ 3,2 bilhões exportados;

Minas Gerais: US$ 2,5 bilhões exportados;

Espírito Santo: US$ 1,6 bilhão exportados;

Rio Grande do Sul: US$ 950,3 milhões exportados

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida, que terá fortes impactos na economia brasileira surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.