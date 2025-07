Eduardo Bolsonaro grava vídeo pedindo punição a Moraes

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a pedir punições ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por conta do julgamento contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em vídeo postado nas redes sociais no último final de semana, o parlamentar, que está nos Estados Unidos desde março, pede que o presidente norte-americano, Donald Trump, a aplicação da Lei Magnitsky aos opositores do pai. A medida prevê sanções econômicas a pessoas acusadas de corrupção ou de violações de direitos humanos.

“Quase todo mundo na minha família está enfrentando julgamentos injustos”, afirma no vídeo o deputado licenciado, em inglês. Ele ainda diz que o Brasil não é uma democracia e que Lula e Alexandre de Moraes “consideram os EUA uma organização criminosa”.

Na publicação, Eduardo ainda diz que está sendo perseguido por políticos “liderados” pelo PT, que pedem sua prisão em razão da atuação do parlamentar nos EUA, que tem buscado ajuda de quadros trumpistas em relação à situação jurídica e eleitoral de Bolsonaro.

They are threatening to issue an arrest warrant against me as well. Moraes only knows how to double down.



But he has never faced an opponent like @realDonaldTrump. Let’s see what happens - everyone who came after Trump before ended up defeated… https://t.co/cSE3HNTT4N pic.twitter.com/RUTimjXcah