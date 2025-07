Rui Costa e Ciro Nogueira batem boca por tarifa de Trump contra Brasil

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Ciro Nogueira - Foto: Wagner Lopes | CC | Andressa Anholete | Agência Senado

As discussões sobre a nova tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% nas exportações brasileiras continua tornando a política brasileira como uma ringue entre direita x esquerda.

Quem voltou a se posicionar sobre o caso foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Desta vez, o baiano rebateu as falas do senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre a sua censura à postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em relação ao caso.

“Senador Ciro Nogueira, não peça para me calar e abafar minha indignação ao ver que trumpistas/bolsonaristas colocam os interesses de outros países acima dos do nosso povo. É inacreditável que eleitos pelo povo defendam agressões tarifárias contra o Brasil; isso chama-se traição”, disse Rui em suas redes sociais nesta sexta-feira, 11.

Aliado do Executivo paulista retrucou o posicionamento de Rui na última quinta, 10, pedindo para que o ministro solucionasse a crise econômica entre os EUA e o Brasil.

“Ministro Rui Costa, sua função agora é tirar o Brasil da encrenca em que o radicalismo da diplomacia do PT enfiou o país e não ficar batendo boca com o governador de São Paulo. Vai trabalhar!”

Em resposta, Rui citou os feitos que vem realizando dentro da pasta do governo Lula (PT).

“Na Casa Civil, tenho ajudado o presidente Lula a tirar o Brasil de uma situação lastimável deixada pelo governo anterior. O país voltou a ser respeitado internacionalmente”.

Críticas a Tarcísio

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Rui afirmou que a defesa do republicano ao tarifaço anunciado por Trump tem apenas o objetivo de agradar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Liderança, governador, se exerce com coragem. É compreensível que queira agradar ao ex-presidente a quem serviu como ministro, mas quem valoriza São Paulo não apoia medidas absurdas, ilegais e imorais impostas por estrangeiros”, declarou o ex-governador da Bahia.

A crítica não foi bem recebida pelos aliados do então pretenso candidato à Presidência da República, que detonaram o ministro nas redes sociais, bem como fez Ciro Nogueira.

Trump ataca: entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.